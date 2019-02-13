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День рождения Робби Уильямса: ТОП-5 лучших песен британского певца

Комментариев: 3
Сегодня известный исполнитель празднует 46-й день рождения.
День рождения Робби Уильямса: топ-5 лучших песен британского певца
День рождения Робби Уильямса: топ-5 лучших песен британского певца
Getty images

Сегодня, 13 февраля, отмечает день рождения певец Робби Уильямс. Популярному британскому музыканту исполнилось 46 лет.

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Робби Уильямс получил наибольшее количество наград BRIT Awards за всю историю премии (12 наград как сольный исполнитель и 5 вместе с группой Take That). Также певец продал больше всего альбомов на территории Великобритании.

Ivona предлагает вспомнить ТОП-5 лучших хитов именинника.

1. Robbie Williams – Supreme

2. Robbie Williams - The Road To Mandalay

3. Robbie Williams - Rock DJ

4. Robbie Williams – Feel

5. Robbie Williams, Pet Shop Boys - She's Madonna

Напомним, ранее свой день рождения отметила голливудская актриса Дженнифер Энистон.

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Теги: Робби Уильямс, День рождения
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  13.02.2019, 23:35
Оценка:  0
pусский
Пёрнуть ему xyeм в сраку, бля!
Mydove    13.02.2019, 18:44
Оценка:  0
Mydove
С Днем Рожденья! Новых хитов!
pусский  (аноним)  13.02.2019, 11:12
Оценка:  -3
pусский
Он лоханьское чмо!
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