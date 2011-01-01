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Звезда "Дневников вампира" тайно женился - СМИ

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Актера Пола Уэсли заметили в Нью-Йорке с его девушкой Инес де Рамон - на пальцах обоих были обручальные кольца.
Звезда "Дневников вампира" тайно женился - СМИ
Звезда "Дневников вампира" тайно женился - СМИ
Getty images

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Американский актер Пол Уэсли, который сыграл главную роль в популярном сериале “Дневники вампира”, тайно женился - утверждают западные СМИ. Дело в том, что папарацци засняли 36-летнего Пола в компании его девушки Инес де Рамон, когда те прогуливались по Нью-Йорку, а на пальцах обоих сверкали обручальные кольца.

 

Getty images

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Украшение Инес, которая, кстати, является фитнес тренером Пола, отличается крупным бриллиантом. Кольцо актера - менее скромное.  

Пол Уэсли и Инес де Рамон
Пол Уэсли и Инес де Рамон
TheImageDirect

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Когда именно Пол Уэсли и Инес де Рамон успели сыграть тайную свадьбу - таблоидам неизвестно. 

Впервые Пола заметили вместе с Инес в июле 2018 года
Впервые Пола заметили вместе с Инес в июле 2018 года
Getty images

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Напомним, что ранее Уэсли 4 года встречался с коллегой по сериалу “Дневники вампира” - Фиби Тонкин. Он также был женат на Торри ДеВито с 2011-го по 2013-й год. 

Пол Уэсли и Фиби Тонкин
Пол Уэсли и Фиби Тонкин
Getty images

 

Напомним, что ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов рассекретили имя своего сына.

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Теги: Пол Уэсли, актер, женился, Дневники Вампира, Инес де Рамон
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