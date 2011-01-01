Звезда "Дневников вампира" тайно женился - СМИ

Актера Пола Уэсли заметили в Нью-Йорке с его девушкой Инес де Рамон - на пальцах обоих были обручальные кольца.

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Американский актер Пол Уэсли, который сыграл главную роль в популярном сериале “Дневники вампира”, тайно женился - утверждают западные СМИ. Дело в том, что папарацци засняли 36-летнего Пола в компании его девушки Инес де Рамон, когда те прогуливались по Нью-Йорку, а на пальцах обоих сверкали обручальные кольца.

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Украшение Инес, которая, кстати, является фитнес тренером Пола, отличается крупным бриллиантом. Кольцо актера - менее скромное.

Пол Уэсли и Инес де Рамон TheImageDirect

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Когда именно Пол Уэсли и Инес де Рамон успели сыграть тайную свадьбу - таблоидам неизвестно.

Впервые Пола заметили вместе с Инес в июле 2018 года Getty images

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Напомним, что ранее Уэсли 4 года встречался с коллегой по сериалу “Дневники вампира” - Фиби Тонкин. Он также был женат на Торри ДеВито с 2011-го по 2013-й год.

Пол Уэсли и Фиби Тонкин Getty images

Напомним, что ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов рассекретили имя своего сына.