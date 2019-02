Великобритания назвала своего претендента на победу в Евровидении-2019

Названо имя артиста, который представит Великобританию на международном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве.

Пока в Украине проходит Нацотбор на Евровидение-2019, Великобритания назвала имя певца, который будет представлять страну на международном музыкальном конкурсе в Израиле. Подробности далее в материале.

Напомним, что “Евровидение-2019“ пройдет с 14 по 18 мая в городе Тель-Авив, и уже известно, в каком полуфинале выступит Украина.

Так, британцы отправят на “Евровидение-2019“ участника шоу All Together Now на BBC - Майкла Райса. Об этом сообщает издание The Sun.

Известно, что 21-летний исполнитель победил на шоу в 2018 году. Кроме того, он участвовал в не менее популярном проекте X-Factor.

На “Евровидении“ Райс выступит с песней Bigger Than Us.

