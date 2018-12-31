Спустя два месяца после рождения первенца Регина Тодоренко и Влад Топалов признались, какое имя выбрали для малыша.

Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына Instagram

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В декабре минувшего года украинская ведущая Регина Тодоренко родила первенца от российского певца Влада Топалова. Спустя два месяца после появления сына супруги наконец рассекретили его имя.

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На днях Влад Топалов принял участие в телепередаче на одном из российских каналов, где признался, какое имя они с Региной дали малышу: сына назвали Михаилом. Счастливый отец отметил, что ребенка также называют Майклом.

Топалов поделился, что и он, и Тодоренко после появления ребенка очень сильно нервничали, потому что не знали, как правильно должны себя вести молодые родители.

Сейчас мы уже привыкли, справились. Я делаю это с удовольствием. И Регине, конечно, надо отдать должное, – рассказал певец.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко показала, как приходит в форму после родов.