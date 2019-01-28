"Она неприступная" - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Молдавский певец Дан Балан, который впервые занял кресло звездного тренера на шоу "Голос країни-9", откровенно рассказал о своей симпатии к украинской певице Тине Кароль.

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Известный молдавский певец Дан Балан стал тренером нового сезона популярного шоу “Голос країни-9“. За несколько эфиров артист успел повздорить с коллегой - Тиной Кароль, а также вызвать волну слухов о флирте с украинской звездой. Откровенно о своих чувствах Балан рассказал в недавнем интервью.

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Так, по словам артиста, все, что видят зрители “Голосу країни“ – это настоящие эмоции, потому что молдавский певец не умеет играть в таких ситуациях.

Я все делаю реально, я не могу фальшивить, играть, особенно с такими эмоциями. Это не для шоу. Я хотел, чтобы мне было интересно в судейском кресле, потому что там много пауз, мы сидим с утра до ночи. Я искал, что меня по-настоящему заинтересует, и оказалось, что Тина – самая интересная из всего, – признался Дан Балан.

Он также отметил, что между ним и Кароль промелькнула искра, однако говорить о серьезных отношениях пока не решается.

Мне кажется, у нас какая-то синергия состоялась, нам было интересно, что-то было. Но пока это на уровне игры какой-то. Она женщина и понятно, что представляет из себя крепость, неприступную. За этим интересно наблюдать. Как будет – посмотрим, – добавил Балан.

Ранее Ivona писала, что Тину Кароль снова заподозрили во влюбленности.