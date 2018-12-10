Злата Огневич назвала своего фаворита Нацотбора на Евровидение-2019

Злата Огневич прокомментировала песни претендентов на победу в украинском Нацотборе на Евровидение-2019.

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Известная украинская певица Злата Огневич, которая в 2013 году представляла Украину на Евровидении, рассказала, что думает о претендентах на победу в Нацотборе на Евровидение-2019, и назвала своих фаворитов.

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По словам Златы, у всех конкурсантов достаточно разножанровая музыка, которая способна покорить сердца миллионов. Однако артистка все же имеет своих любимчиков, призналась она в своем влоге.

Огневич убеждена, что победы в Нацотборе достойна группа Brunettes Shoot Blondes с песней “Houston“.

Я думаю, что этой группе ничто не помешает прохождению в финал и даже дальше, потому что это мои личные фавориты. Невероятное видео, 20 музыкальных инструментов в одном клипе, современная аранжировка, мышление, манера. Я просто обожаю эту группу и желаю им больших успехов, – отметила певица.

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Еще одной фавориткой Златы является MARUV.

Я буду очень рада, если MARUV выиграет этот Нацотбор, потому что они также классные. Если можно было бы отправлять на конкурс Евровидение две группы, то я бы отправила обе – MARUV и Brunettes Shoot Blondes, – добавила Огневич.

Кроме этого, артистка прогнозирует, что в финал Нацотбора на Евровидение-2019 попадут ANNA MARIA, VERA KEKELIA, Ivan NAVI и KAZKA.

Напомним, что сегодня, 9 февраля, пройдет первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019.