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Злата Огневич назвала своего фаворита Нацотбора на Евровидение-2019

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Злата Огневич прокомментировала песни претендентов на победу в украинском Нацотборе на Евровидение-2019.
Злата Огневич назвала своего фаворита Нацотбора на Евровидение-2019
Злата Огневич назвала своего фаворита Нацотбора на Евровидение-2019
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Известная украинская певица Злата Огневич, которая в 2013 году представляла Украину на Евровидении, рассказала, что думает о претендентах на победу в Нацотборе на Евровидение-2019, и назвала своих фаворитов. 

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По словам Златы, у всех конкурсантов достаточно разножанровая музыка, которая способна покорить сердца миллионов. Однако артистка все же имеет своих любимчиков, призналась она в своем влоге. 

Огневич убеждена, что победы в Нацотборе достойна группа Brunettes Shoot Blondes с песней “Houston“. 

Я думаю, что этой группе ничто не помешает прохождению в финал и даже дальше, потому что это мои личные фавориты. Невероятное видео, 20 музыкальных инструментов в одном клипе, современная аранжировка, мышление, манера. Я просто обожаю эту группу и желаю им больших успехов, – отметила певица. 

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Еще одной фавориткой Златы является MARUV

Я буду очень рада, если MARUV выиграет этот Нацотбор, потому что они также классные. Если можно было бы отправлять на конкурс Евровидение две группы, то я бы отправила обе – MARUV и Brunettes Shoot Blondes, – добавила Огневич. 

Кроме этого, артистка прогнозирует, что в финал Нацотбора на Евровидение-2019 попадут ANNA MARIA, VERA KEKELIA, Ivan NAVI и KAZKA. 

Напомним, что сегодня, 9 февраля, пройдет первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019

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Теги: Злата Огневич, нацотбор, Евровидение 2019
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