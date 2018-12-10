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Хайди Клум определилась с датой свадьбы

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Известная супермодель Хайди Клум рассказала о свадебной церемонии со своим возлюбленным - гитаристом Томом Каулитцом.
Хайди Клум определилась с датой свадьбы
Хайди Клум определилась с датой свадьбы
Getty images

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В конце минувшего года стало известно о помолвке Хайди Клум и Тома Каулитца. Подробностями о предстоящей свадьбе модель поделилась с журналистами только сейчас. 

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Напомним, что в декабре 2018 года 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotell Том Каулитц сделал предложение 45-летней модели Хайди Клум. Звезда ответила положительно, и возлюбленные начали планировать свадьбу. 

Getty images

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На днях западным репортерам удалось подловить Хайди и поинтересоваться, когда состоится долгожданная церемония. 

С датой свадьбы мы уже определились, будьте уверены. Но это займет много, много времени. Зато никаких просчетов и проволочек точно не будет. Мы с Томом, знаете ли, немцы, поэтому должны организовать по высшему разряду даже самую незначительную деталь с улыбкой, - передает слова Хайди издание ET. 

К слову, Хайди Клум воспитывает четверых детей: троих от бывшего мужа, певца Сила, и сына Лени от одного из экс-бойфрендов. 

Ранее Ivona писала, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес не собираются жениться.

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Теги: Хайди Клум, Том Каулитц, свадьба
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