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Звонил и настаивал: Оля Цибульская призналась, что ей предлагали секс за деньги

Комментариев: 2
Украинская певица Оля Цибульская поделилась пикантной подробностью, которая угрожала ее карьере.
Оля Цибульская призналась, что ей предлагали секс за деньги
Оля Цибульская призналась, что ей предлагали секс за деньги
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Известная украинская певица и ведущая Оля Цибульская, чьего музыкального директора недавно избили в Киеве, поделилась пикантной подробностью из своей жизни. В интервью для YouTube-канала "От души в душу" звезда призналась, что ей предлагали интим за деньги. 

Был один влиятельный мужчина, я веду очень часто музыкальные концерты. Он видел меня на сцене, он туда приходил со своей женой. А потом через каких-то знакомых узнал мой номер телефона, начал мне звонить, я перестала отвечать на звонки, - рассказала молодая мама

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Оля отметила, что поклонник просто так не сдавался. 

И он начал писать мне в мессенджерах. Писал, что я не понимаю, от чего отказываюсь, что у меня все может быть круто. У него есть деньги и так далее. И я ему сказала: "Вы не в моем вкусе". Он мне написал "Оля, я буду настаивать", на что я ему ответила, что в его возрасте надо настаивать шишки на спирту и втирать в поясницу, – признается Оля. 

Певица добавила, что, вероятно, из-за его обиды у нее были некоторые проблемы с работой - Цибульскую не брали в некоторые проекты и распускали разные слухи.  

Главное – я не хотела плюнуть на себя в зеркало, – подытожила ведущая. 

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес не собираются жениться.

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Теги: Оля Цибульская, певица, секс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.02.2019, 13:53
Оценка:  0
гость
Соглaшусь: это ее бред.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    09.02.2019, 13:31
Оценка:  +1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Бред
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