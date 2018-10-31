Звонил и настаивал: Оля Цибульская призналась, что ей предлагали секс за деньги

Украинская певица Оля Цибульская поделилась пикантной подробностью, которая угрожала ее карьере.

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Известная украинская певица и ведущая Оля Цибульская, чьего музыкального директора недавно избили в Киеве, поделилась пикантной подробностью из своей жизни. В интервью для YouTube-канала "От души в душу" звезда призналась, что ей предлагали интим за деньги.

Был один влиятельный мужчина, я веду очень часто музыкальные концерты. Он видел меня на сцене, он туда приходил со своей женой. А потом через каких-то знакомых узнал мой номер телефона, начал мне звонить, я перестала отвечать на звонки, - рассказала молодая мама.

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Оля отметила, что поклонник просто так не сдавался.

И он начал писать мне в мессенджерах. Писал, что я не понимаю, от чего отказываюсь, что у меня все может быть круто. У него есть деньги и так далее. И я ему сказала: "Вы не в моем вкусе". Он мне написал "Оля, я буду настаивать", на что я ему ответила, что в его возрасте надо настаивать шишки на спирту и втирать в поясницу, – признается Оля.

Певица добавила, что, вероятно, из-за его обиды у нее были некоторые проблемы с работой - Цибульскую не брали в некоторые проекты и распускали разные слухи.

Главное – я не хотела плюнуть на себя в зеркало, – подытожила ведущая.

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