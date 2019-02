Умер известный британский актер Альберт Финни

Читай также: Ариана Гранде отказалась от выступления на “Грэмми 2019“

В возрасте 82 лет, после непродолжительной болезни, умер британский актер Альберт Финни. Он был известен благодаря роли Эркюля Пуаро в одной из самых высоко оцененных экранизаций Агаты Кристи – “Убийство в Восточном экспрессе“ 1974 года.

We are deeply saddened to hear of the passing of Albert Finney. The recipient of the BAFTA Fellowship in 2001, Finney will be warmly remembered for his powerful performances in Saturday Night and Sunday Morning, Tom Jones, Big Fish and many more. pic.twitter.com/SwuaV84cGE