Ведущий Михаил Присяжнюк и эксперты проекта попытаются выяснить всю правду.

На "Один за всех" выяснят, кто из родителей избил 6-летнего сына Пресс-служба

Остросоциальный проект “Один за всех“ на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных ситуациях. В этот раз ведущий Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться, кто жестоко избил 6-летнего мальчика из Винницкой области.

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Эта новость заставила вздрогнуть от ужаса всю страну. В электричке небезразличные люди обратили внимание на маленького мальчика с заметными следами избиения. Родители пытались скрыть множественные синяки и гематомы за капюшоном и шапкой. Благодаря неравнодушным пассажирам, 6-летний Ванечка был отправлен в больницу. В медицинское учреждение мальчик попал с синяками, гематомами, сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Врачам чудом удалось спасти малыша!

Отец Вани Пресс-служба

Самое страшное, что до такого состояния ребенка довели его самые близкие люди – родной отец Руслан и мачеха Людмила. Теперь родители обвиняют в произошедшем друг друга. Отец рассказывает, что не бил Ваню, а Людмила убеждает, то травмы на теле ребенка – именно его рук дело. Более того, женщина утверждает, что и сама систематически становится жертвой Руслана.

6-летний Ваня Пресс-служба

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Что о семье расскажут их соседи? Как прокомментирует свои действия отец мальчика? Что покажет тест на полиграфе: бил или не бил? И самое главное – кого обидчиком назовет сам Ванечка? Найти ответ на эти и другие вопросы попытаются ведущий Михаил Присяжнюк и эксперты проекта уже в воскресенье, в свежем выпуске “Один за всех“, в 21:00 на СТБ.

Напомним, ранее мы писали , что на проекте “Следствие ведут экстрасенсы“ разгадают тайну любовного треугольника.