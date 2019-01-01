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Нацотбор на "Евровидение-2019": LAUD представил конкурсную песню

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Певец выступит с украиноязычной песней "2 дні".
Нацотбор на "Евровидение-2019": LAUD представил конкурсную песню
Нацотбор на "Евровидение-2019": LAUD представил конкурсную песню
instagram.com/laud_vk

Украинский певец LAUD выпустил новый трек, с которым  выступит во втором полуфинале Нацотбора на международный песенный конкурс “Евровидение-2019“.

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Новая песня LAUD написана на украинском языке и называется “2 дні“. Композиция рассказывает о мужчине, который безумно скучает по своей возлюбленной. Об этом певец рассказал в своем Instagram. Также артист сообщил, что работает над англоязычной версией сингла. 

“2 Дні” - це лірична балада. Як і більшість моїх пісень, вона про кохання, про романтичні відносини, а якщо точніше, про розлуку з коханою дівчиною. На відборі я заспіваю її українською, але ми працюємо і над англомовною версією», - написал LAUD.

Напомним, ранее MARUV представила полную версию конкурсной песни на Нацотбор.

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Теги: Нацотбор на Евровидение 2019 в Украине, LAUD
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Источник: Ivona.bigmir.net

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