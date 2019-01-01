На проекте "Следствие ведут экстрасенсы" разгадают тайну любовного треугольника

Накануне автокатастрофы погибшая девушка описала свою смерть в дневнике.

В это воскресенье, 10 февраля в 19:00 и 20:00, зрители телеканала СТБ увидят два премьерных выпуска мистического реалити “Следствие ведут экстрасенсы“ о невероятных историях любви. Экстрасенсы Ярослава Федорова и Хаял Алекперов отправятся на расследование в Одессу, чтобы помочь юной студентке Алине Кобизюк. В последнее время девушка живет в постоянном страхе, так как уверена, что вскоре ее не станет. Об этом ей сообщила во сне погибшая троюродная сестра, которую тоже звали Алиной. Какой любовный треугольник рассекретят экстрасенсы и действительно ли погибшая мстит за что-то родному человеку?

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Старшая сестра Алины погибла в автокатастрофе. И самым удивительным стало то, что перед смертью девушка описала, как погибнет, в своем дневнике.

Трагедия произошла 17 мая 2018 года в Одессе. Автомобиль, в котором было двое пассажиров и водитель, врезался в дерево. Из всех не выжила только Алина. Страшная и странная смерть девятнадцатилетней студентки Одесского мединститута, красавицы и умницы, нежной дочери и сестры, шокировала всех! А больше всего маму и подруг Алины поразило то, что девушка не просто описала свою смерть в дневнике, но и нарисовала, от чего именно погибнет. Практически на каждой странице она изобразила машину и дерево!

Следствие ведут экстрасенсы Пресс-служба

Самое удивительное, что перед смертью Алина рассказала одной из своих подруг сон, который стал для нее вещим. Девушке приснилась та самая автокатастрофа. По ее словам, они с друзьями ехали в машине, а сама Алина находилась на переднем сидении. Как вдруг девушка вылетела через лобовое стекло и упала на капот. Следующее, что она увидела во сне – свою душу, которая покидала тело.

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Все были потрясены, когда узнали, что Алина действительно умерла в автокатастрофе! Удивительно и то, что после смерти погибшая девушка приходит к своей младшей сестре, которая до сих пор с ужасом вспоминает, как впервые увидела ее призрака.

“Я обувалась на входе, где стояло большое зеркало. Резко подняла голову – и увидела сероватый силуэт, который проходил между коридорами. Я чувствовала, что она на меня смотрит“, – призналась сестра погибшей.

После смерти Алины ее младшая сестра едва не погибла на дороге! Они с отцом катались на велосипедах, как вдруг девушку словно что-то толкнуло. Она упала на проезжую часть, где с бешеной скоростью неслась машина! Девушка была в шаге от смерти, но отец в последний момент успел вытащить дочь прямо из-под колес авто. Теперь Алина очень боится, что сон о смерти станет вещим и для нее…

Ярослава Федорова Пресс-служба

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Во время расследования азербайджанский экстрасенс Хал Алекперов и киевская ведьма Ярослава Федорова выяснят, что у Алины осталось чувство вины перед сестрой.

“Незадолго до смерти Алины у вас был с ней конфликт из-за какого-то парня. Он нравился и вам, и ей“, – отметит Хаял Алекперов.

Хаял Алекперов

О каком любовном треугольнике идет речь, откуда погибшая могла узнать о своей гибели и действительно ли Алине грозит опасность – ответы на эти вопросы узнайте в воскресенье, 10 февраля в 19:00, в проекте “Следствие ведут экстрасенсы“ на СТБ.

Напомним, ранее на шоу “Следствие ведут экстрасенсы“ разгадали тайну смерти принцессы Дианы.