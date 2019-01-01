"Дорога домой": когда выйдет новый сериал

Премьера мистического сериала состоится совсем скоро на канале "Украина".

В понедельник, 11 февраля, в 21:00 на канале “Украина“ состоится премьером 8-серийной картины “Дорога домой“.

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В спокойную жизнь врача-кардиолога Антона Калинина врывается девушка по имени Алиса. Молодая стриптизерша умоляет мужчину о помощи: один из клиентов обвинил ее в краже огромной суммы денег, и теперь ее хотят убить бандиты. Антон, проникшись проблемой девушки, помогает Алисе и отвозит ее в родной город.

Сериал "Дорога домой" Пресс-служба

Совсем скоро он пожалеет о своем решении: дерзкая Алиса устраивает козни и шокирует его родственников внешним видом и поведением. Однако со временем семья Антона увидит в Алисе искреннюю и открытую девушку, они ее примут. Но Антон до сих пор ей не верит, и его подозрения оправдываются. Выясняется, что Алиса совсем не та, за кого себя выдает. Правда поражает Антона. А тем временем на Алису начинается настоящая охота.

Режиссер-постановщик сериала – Павел Тупик.

“Главная героиня попадает в семью, в которой каждый родственник обеспокоен своими проблемами. Алиса своей непосредственностью научит смотреть на мир по-другому, что пойдет на пользу всем персонажам картины. Здесь не будет банальных драк и убийств, это жизненная история, которая будет интересна и понятна зрителю, ведь с ситуациями из нашей картины люди в жизни встречаются гораздо чаще, чем с какими-то миллионерскими историями“, – рассказал режиссер.

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В фильме снялись Александр Соколовский, Анна Сырбу, Анастасия Евграфова, Борислав Борисенко, Инна Мирошниченко, Полина Василина, Александр Наумов и другие актеры.

Автор сценария – Алла Сницар. Оператор-постановщик – Максим Гуцу. Художник-постановщик – Елена Остапенко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Евгения Лященко, Ирина Заря, Ирина Чемерис.

Сериал "Дорога домой" Пресс-служба

Производством картины по заказу канала “Украина“ занималась “Украинская продакшн студия“. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2018 году.

Сериал “Дорога домой“ будет выходит с понедельника по четверг в 21:00 на канале “Украина“.

Напомним, ранее мы писали, что ради съемок сериала “Крепостная“ построили город.