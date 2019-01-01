Макс Барских презентовал новый альбом

Альбом известного певца получил название "Семь".

Сегодня, 8 февраля состоялась долгожданная презентация нового альбома “7“ украинского певца Макса Барских.

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Пятый полноформатный альбом “7“ – это уникально-точный коктейль искренних порой интимных историй Макса Барских и воздушного звучания переосмысленных 80-х. В новом музыкальном материале артист не стремится сделать кувырок назад, чтобы удивлять, ведь он точно знает, куда направляет каждую из семи мелодий – прямо в сердце своего слушателя.

“Создавая песню, я стремлюсь говорить просто о глубоких вещах. Собирая воедино альбом, я безжалостно отбрасываю любую песню, которая нарушает общую тему диалога. Потому что музыка – это диалог с моим слушателем, который может и будет повторятся много раз в течение длительного времени в совершенно разных ситуациях и настроении. В альбоме “7“ я стал ближе к своей идеальной формуле “приятного прослушивания“ и “до встречи глаза в глаза“, - комментирует премьеру Барских.

Обложка альбома Пресс-служба

Согласно статистике по стримам у нового альбома Макса большие шансы побить рекорд платинового лонгплея “Туманы“. В течение суток после открытия предрелиза “7“ пластинка заняла символическое седьмое место в чарте Apple Music, что сейчас является редкостью для поп-исполнителей. Как правило, в Top 10 Apple Music попадают в основном альбомы хип-хоп музыкантов.

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Лид сингл #BEREGA за 11 недель прозвучал свыше 320 000 раз на 229 радиостанциях, вещающих в 1056 городах более чем 15 стран мира и возглавляет радиочарты топовых радиостанций три недели подряд. Одноименный клип набрал около 15 миллионов просмотров, продолжая стремительно расти в своих показателях. Live версия трека “Странная“ преодолела отметку в миллион просмотров, а Lyric Video “Вспоминать“ уже достигает 10 миллионов. Но самой ожидаемой премьерой из альбома “7“ станет хит “Неземная“, выбранный поклонниками во время шоу в киевском МВЦ следующим синглом.

Главный блокбастер года уже доступен на всех цифровых площадках, а телевизионная версия шоу “7“ – эксклюзивно на официальном YouTube-канале артиста.

Напомним, ранее Христина Соловий перепела известный хит группы “Океан Эльзы“.