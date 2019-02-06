У экс-солистки ВИА Гры украли большую сумму

Звезда рассказала, как для нее начался этот год.

Украинская певица, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос поделилась с поклонниками неприятной новостью.

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На своей странице в Instagram звезда написала, что этот год для нее начался очень активно и насыщенно. Однако, не всегда это были позитивные события.

По словам певицы, ее подвел человек, которого она считала близким другом.

Меня намеренно подвёл человек, который называл себя близким другом. Хотя тут я виновата сама - моя интуиция давно и упорно говорила держаться от него подальше, но есть такое ужасное чувство как “жалость“. Когда нам человека жалко, мы делаем порой совершенно глупые вещи... Тащим за собой груз, который на самом деле тянет нас вниз.

Также знаменитость сообщила, что ее обокрали.

Украли большую сумму на работе (этого показалось мало, поэтому украли базу данных, некоторые препараты...). Думаю, придется сделать отдельный пост об этой “прекрасной“ женщине, чтобы сделать ее знаменитой (хотя я безумно не люблю это всё). И, как ни странно, я совершенно не расстроена, не обозлена и не обижена. Возможно, это результат долгой работы над собой, но я вижу в этом добрый знак.

В конце поста Санта заявила, что чувствует себя счастливой, несмотря ни на что.

1. Я убрала “вампира“ со своей жизни. 2. Я поняла, что мой бизнес работает в несколько раз лучше, чем я ожидала:) И воровка вскрылась уже на малых объемах, могло быть и хуже. Теперь мы будем гораздо внимательнее и менее доверчивые к чужим людям. Я чувствую себя абсолютно счастливым человеком, чего и вам желаю, несмотря ни на что.

Напомним, ранее Надежда Мейхер предстала в дерзком образе и поделилась мыслями о самореализации.