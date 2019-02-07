Мечты сбываются: Надежда Мейхер рассказала о дебюте в кино

Экс-солистка "ВИА Гры" сыграла в новом сериале Оксаны Байрак.

Известная украинская певица Надежда Мейхер поделилась с поклонниками радостною новостью. Звезда воплотила в жизнь еще одну мечту детства.

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На своей странице в Instagram Мейхер рассказала о своей первой роли в кино. Певица приняла участие в съемках мелодрамы “Ничто не случается дважды“ режиссера Оксаны Байрак.

“Не знаю даже с чего начать... Наверное, с того, что сбылась ещё одна мечта детства, это сниматься в кино. И мечта сыграть не красавицу, а сыграть в игру под названием “жизнь“, где, как и в жизни мы разные. Особенно моя героиня Раиса. Такой судьбы даже врагу не пожелаешь. Но вот побыть “в шкуре“ этого персонажа было невероятно интересно и познавательно, поучительно... А благодаря Оксане Байрак, её проницательности, силе воли, силе Духа, тонкой организации её души, конечно же высокому профессионализму вы сможете увидеть многосерийный фильм “Ничто не случается дважды“, - сообщила Надежда Мейхер, опубликовав отрывок с киноленты.

Напомним, ранее Мейхер предстала в дерзком образе и поделилась мыслями о самореализации.