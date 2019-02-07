Мечты сбываются: Надежда Мейхер рассказала о дебюте в кино
Известная украинская певица Надежда Мейхер поделилась с поклонниками радостною новостью. Звезда воплотила в жизнь еще одну мечту детства.
Читай также: Каменских показала, с кем выходит на зимние пробежки
На своей странице в Instagram Мейхер рассказала о своей первой роли в кино. Певица приняла участие в съемках мелодрамы “Ничто не случается дважды“ режиссера Оксаны Байрак.
“Не знаю даже с чего начать... Наверное, с того, что сбылась ещё одна мечта детства, это сниматься в кино. И мечта сыграть не красавицу, а сыграть в игру под названием “жизнь“, где, как и в жизни мы разные. Особенно моя героиня Раиса. Такой судьбы даже врагу не пожелаешь. Но вот побыть “в шкуре“ этого персонажа было невероятно интересно и познавательно, поучительно... А благодаря Оксане Байрак, её проницательности, силе воли, силе Духа, тонкой организации её души, конечно же высокому профессионализму вы сможете увидеть многосерийный фильм “Ничто не случается дважды“, - сообщила Надежда Мейхер, опубликовав отрывок с киноленты.
Не знаю даже с чего начать...)))) Наверное с того, что сбылась ещё одна мечта детства, это сниматься в кино. И мечта сыграть не красавицу, а сыграть в игру под названием «жизнь», где, как и в жизни мы разные. Особенно моя героиня Раиса.Такой судьбы даже врагу не пожелаешь. Но вот побыть «в шкуре» этого персонажа было невероятно интересно и познавательно, поучительно...А благодаря @ksanabayrak, её проницательности, силе воли, силе Духа, тонкой организации её души, конечно же высокому профессионализму, 11 февраля на @stbua СТБ ( УКРАИНА, НАЧАЛО в 20.00 ), вы сможете увидеть многосерийный фильм #ничтонеслучаетсядважды . Ксюшенька, благодарю Всевышнего за нашу встречу, тебя за беспредельное чутьё и уверенность в нашем «союзе» . Пусть твой «внутренний космос» подарит твоему зрителю множественный катарсис от увиденного 11февраля. И я уверена, это только начало. В тебе ещё там много всего...Люблю! #оксанабайрак #надеждамейхер #кино #судьба #судьбачеловека #режиссёр #актёр
Напомним, ранее Мейхер предстала в дерзком образе и поделилась мыслями о самореализации.
Полная версия правил