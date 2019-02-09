Нацотбор на Евровидение 2019: результаты первого полуфинала
Сегодня, 9 февраля, в эфире телеканала СТБ и UA: Перший прошел первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“ .
Ведущим прямых эфиров Нацотбора в третий раз стал Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа была Надежда Матвеева.
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Состав судьей остался с прошлого года. Оценивали выступления участников Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
Также сегодня на сцене Нацотбора представил новую песню победитель 2018 года MELOVIN.
В первом полуфинале Нацотбора приняли участие следующие исполнители:
- The Hypnotunez
- LETAY
- VERA KEKELIA
- ЦеШо
- YUKO
- Maruv
- Brunettes Shoot Blondes
- BAHROMA
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По результатам судейского и зрительского голосования определились первые трое финалистов Нацотбора. 23 февраля мы вновь увидим выступления таких исполнителей:
- Maruv
- Brunettes Shoot Blondes
- YUKO
Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.
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