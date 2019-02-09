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Нацотбор на Евровидение 2019: результаты первого полуфинала

Комментариев: 4
В субботу, 9 февраля, прошел первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019. В нем приняли участие 8 групп и сольных исполнителей.
Нацотбор на Евровидение-2019: участники первого полуфинала
Нацотбор на Евровидение-2019: участники первого полуфинала
instagram.com/eurovision.ua

Сегодня, 9 февраля, в эфире телеканала СТБ и UA: Перший прошел первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“ .

Ведущим прямых эфиров Нацотбора в третий раз стал Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа была Надежда Матвеева.

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Состав судьей остался с прошлого года. Оценивали выступления участников Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Также сегодня на сцене Нацотбора представил новую песню победитель 2018 года MELOVIN.

В первом полуфинале Нацотбора приняли участие следующие исполнители:

  1. The Hypnotunez
  2. LETAY
  3. VERA KEKELIA
  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. Maruv
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA

Участники первого полуфинала Нацотбора на
Участники первого полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2019"
instagram.com/eurovision.ua

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По результатам судейского и зрительского голосования определились первые трое финалистов Нацотбора. 23 февраля мы вновь увидим выступления таких исполнителей:

  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • YUKO
Результаты первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“:
 
 
Полный выпуск первого полуфинала:
 

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.

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Теги: Нацотбор Евровидения 2019 в Украине, Евровидение 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  07.02.2019, 17:56
Оценка:  -1
гость
Нравится голос Веры Кикелии. запомнила ее по "Голосу країни"
гость  (аноним)  07.02.2019, 15:30
Оценка:  0
гость
ПИДOPЫ!!!!
morissimo    07.02.2019, 23:13
Оценка:  0
morissimo
Да, твои родаки такие, только кому интерестно знать об этом?
pусский  (аноним)  07.02.2019, 15:17
Оценка:  -1
pусский
Я так сильно и натужно пукнул, что аж вонюче усрался, бля! Даже слегка накончал в штаны, гы-гы-гы!
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