Нацотбор на Евровидение 2019: результаты первого полуфинала

В субботу, 9 февраля, прошел первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019. В нем приняли участие 8 групп и сольных исполнителей.

Сегодня, 9 февраля, в эфире телеканала СТБ и UA: Перший прошел первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“ .

Ведущим прямых эфиров Нацотбора в третий раз стал Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа была Надежда Матвеева.

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Состав судьей остался с прошлого года. Оценивали выступления участников Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Также сегодня на сцене Нацотбора представил новую песню победитель 2018 года MELOVIN.

В первом полуфинале Нацотбора приняли участие следующие исполнители:

The Hypnotunez LETAY VERA KEKELIA ЦеШо YUKO Maruv Brunettes Shoot Blondes BAHROMA

Участники первого полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2019" instagram.com/eurovision.ua

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По результатам судейского и зрительского голосования определились первые трое финалистов Нацотбора. 23 февраля мы вновь увидим выступления таких исполнителей:

Maruv

Brunettes Shoot Blondes

YUKO

Результаты первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“:

Полный выпуск первого полуфинала:

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.