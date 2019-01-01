Нацотбор "Евровидения-2019": трио Freedom jazz представили конкурсную песню

Группа презентовала трек под названием "Cupidon".

Украинская группа Freedom jazz рассказала, с какой песней собирается покорять Нацотбор на “Евровидение-2019“.

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Специально для конкурса трио подготовило новый трек под названием “Cupidon“. Именно с этой песней девушки выступят во втором полуфинале Нацотбора 16 февраля.

Новой песней коллектив поделился на своем Youtube-канале.

Напомним, ранее MARUV представила тизер конкурсной песни на Нацотбор.