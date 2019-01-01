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Нацотбор "Евровидения-2019": трио Freedom jazz представили конкурсную песню

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Группа презентовала трек под названием "Cupidon".
Нацотбор "Евровидения-2019": трио Freedom jazz представили конкурсную песню
Нацотбор "Евровидения-2019": трио Freedom jazz представили конкурсную песню
facebook.com/freedomjazzgirlsband

Украинская группа Freedom jazz рассказала, с какой песней собирается покорять Нацотбор на “Евровидение-2019“.

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Специально для конкурса трио подготовило новый трек под названием “Cupidon“. Именно с этой песней девушки выступят во втором полуфинале Нацотбора 16 февраля.

Новой песней коллектив поделился на своем Youtube-канале.

Напомним, ранее MARUV представила тизер конкурсной песни на Нацотбор.

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Теги: Нацотбор на Евровидение-2019 в Украине, Freedom jazz
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Источник: Ivona.bigmir.net

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