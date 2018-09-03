Причины разрыва: Появился текст судебного решения по разводу Ани Лорак

В открытом доступе появился текст судебного заключения по разводу Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу.

Появился текст судебного решения по разводу Ани Лорак instagram.com/anilorak/

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В Едином государственном реестре судебных решений опубликовали текст судебного решения Шевченковского районного суда о разводе украинской певицы Ани Лорак с ее бывшим супругом бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В документе, среди прочего, указаны причины расставания пары.

Так, в решении говорится, что брак Ани Лорак носил формальный характер и сохранить его не представлялось возможным.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает, что брак между сторонами носит формальный характер, сохранение их семьи невозможно, а потому есть все основания для расторжения брака, поскольку, дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение брака будет противоречить их интересам и интересам их ребенка “, - говорится в решении.

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В своем заявлении о расторжении брака певица указала, что у них с мужем “отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно“. Также в ходе дела о разводе выяснилось, что уже на протяжении долгого времени пара не жила вместе.

Как мы ранее сообщали, певица Ани Лорак официально развелась с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу 31 января 2019.