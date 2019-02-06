TAYANNA анонсировала выход нового трека

Уже завтра состоится премьера песни "Очі".

После успешного релиза песни “Фантастична жінка“ певица TAYANNA приготовила для своих поклонников новую композицию “Очі“, которая будет включена в трек-лист третьего студийного альбома певицы.

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Дата релиза запланирована на 8 февраля. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.

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Над записью новой песни для альбома TAYANNA работала совместно с саунд-продюсером Виталием Телезиным. Вместе с ним украинская поп-звезда создавала несколько треков для альбома “Тримай мене“, который был признан музыкальными критиками “лучшим украинским релизом 2017 года“.

Примечательно, что трек “Очі“ должен был прозвучать в Нацотборе на Евровидение, но за день до жеребьевки фаворитка Нацотбора TAYANNA отказалась участвовать.

Напомним, вчера TAYANNA объявила имена всех специальных гостей сольного концерта, который состоится в столичном клубе Bel’etage 9 марта.