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TAYANNA анонсировала выход нового трека

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Уже завтра состоится премьера песни "Очі".
TAYANNA анонсировала выход нового трека
TAYANNA анонсировала выход нового трека
Пресс-служба

После успешного релиза песни “Фантастична жінка“ певица TAYANNA приготовила для своих поклонников новую композицию “Очі“, которая будет включена в трек-лист третьего  студийного альбома певицы.

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Дата релиза запланирована на 8 февраля. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наче рута червона Жiноча доля моя. Ти запав менi в серце, Тепер я тiльки твоя... . Пісня, над якою працювали довгий час з Віталієм Телезіним, вже готова і нарешті побачить світ! Слухаю наше нове творiння і серце завмирає від захвату, відчуваю її по-особливому, зранку танцюю під неї - і весь день, як на крилах! Зустрічайте яскраву прем'єру - 8.02 #ОЧІ, написану під впливом найщиріших почуттів і, сподіваюсь, надихне вас відчути те ж саме. З виходом цієї композиції починаємо закликати весну прийти раніше

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

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Над записью новой песни для альбома TAYANNA работала совместно с саунд-продюсером  Виталием Телезиным. Вместе с ним украинская поп-звезда создавала несколько треков для альбома “Тримай мене“, который был признан музыкальными критиками “лучшим украинским релизом 2017 года“.

Примечательно, что трек “Очі“ должен был прозвучать в Нацотборе на Евровидение, но за день до жеребьевки фаворитка Нацотбора TAYANNA отказалась участвовать. 

Напомним,  вчера TAYANNA объявила имена всех специальных гостей сольного концерта, который состоится в столичном клубе Bel’etage 9 марта. 

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Теги: TAYANNA, новая песня
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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Anti Hype  (аноним)  07.02.2019, 10:53
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Anti Hype
6лядюга с обвисшими сиськами
    07.02.2019, 10:48
Оценка:  0
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