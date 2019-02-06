TAYANNA анонсировала выход нового трека
После успешного релиза песни “Фантастична жінка“ певица TAYANNA приготовила для своих поклонников новую композицию “Очі“, которая будет включена в трек-лист третьего студийного альбома певицы.
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Дата релиза запланирована на 8 февраля. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Наче рута червона Жiноча доля моя. Ти запав менi в серце, Тепер я тiльки твоя... . Пісня, над якою працювали довгий час з Віталієм Телезіним, вже готова і нарешті побачить світ! Слухаю наше нове творiння і серце завмирає від захвату, відчуваю її по-особливому, зранку танцюю під неї - і весь день, як на крилах! Зустрічайте яскраву прем'єру - 8.02 #ОЧІ, написану під впливом найщиріших почуттів і, сподіваюсь, надихне вас відчути те ж саме. З виходом цієї композиції починаємо закликати весну прийти раніше
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Над записью новой песни для альбома TAYANNA работала совместно с саунд-продюсером Виталием Телезиным. Вместе с ним украинская поп-звезда создавала несколько треков для альбома “Тримай мене“, который был признан музыкальными критиками “лучшим украинским релизом 2017 года“.
Примечательно, что трек “Очі“ должен был прозвучать в Нацотборе на Евровидение, но за день до жеребьевки фаворитка Нацотбора TAYANNA отказалась участвовать.
Напомним, вчера TAYANNA объявила имена всех специальных гостей сольного концерта, который состоится в столичном клубе Bel’etage 9 марта.
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