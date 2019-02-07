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День рождения Эштона Катчера: топ-5 фильмов с участием именинника

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Голливудскому актеру исполнилось 41 год.
День рождения Эштона Катчера: топ-5 фильмов с участием именинника
День рождения Эштона Катчера: топ-5 фильмов с участием именинника
Getty images

Сегодня, 7 февраля, популярный американский актер Эштон Катчер отмечает день рождения. Мужу Милы Кунис исполнилось 41 год. В честь праздника мы решили вспомнить самые известные роли актера.

  • Эффект бабочки (2004)

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Фильм расскажет о мальчике Эване, который перенял от своего отца-психопата странную болезнь. Он не помнит некоторых моментов своей жизни. Уже будучи в колледже, Эван делает удивительное открытие. Читая дневники, которые он писал в детстве по совету врача, парень понимает, что может возвращаться в прошлое и своими действиями изменять будущее.

  • Спасатель (2006)

После гибели своей команды легендарный пловец-спасатель Бен Рэнделл решает пойти в училище, где в его обязанности входит тренировка молодых спасателей. Здесь он знакомится с молодым и талантливым пловцом Джейком Фишером. Позже они вдвоем отправятся к Аляске, в Берингово море, где Джейку придется пройти самое важное испытание…

  • Больше, чем любовь (2005)

Однажды молодой человек и девушка знакомятся в самолете, но вскоре расстаются, потом вновь  встречаются, и  вновь расстаются. Только спустя семь лет они понимают, что все это время искали друг друга и то, что было простой случайностью, на самом деле - любовь…

  • Однажды в Вегасе (2008)

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После бурной вечеринки в Лас-Вегасе двое совершенно незнакомых людей просыпаются в одной постели и пытаются восстановить ход событий вечера. Они обнаруживают, что поженились и взяли огромный джек-пот три миллиона долларов. Но когда пара собралась развестись, судья заморозил всю сумму на полгода. К тому же по решению судьи пара должна делать все возможное, чтобы сохранить семью, в том числе посещать каждую неделю семейного психолога.

  • Угадай, кто? (2005)

Как и любого отца, Перси Джонса заботит будущее его дочери Терезы. Еще до знакомства с новым бойфрендом дочери Саймоном Грином, Перси наводит о нем справки. Кажется, этот парень идеальный. У него хорошее образование и отличная работа. Но Перси еще не знает одну маленькую деталь, Саймон Грин - белый.

Напомним, ранее свое день рождения отметил Криштиану Роналду.

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Теги: Эштон Катчер, День рождения
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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