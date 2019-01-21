Известные украинские мужчины рассказали о главной любви в своей жизни

Знаменитые музыканты, спортсмены, модельеры и журналисты рассказали о своих любимых женщинах - откровенные цитаты звезд ко Дню Валентина .

Известные украинские мужчины рассказали о любви в своей жизни Пресс-служба

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Близится 14 февраля – День святого Валентина, покровителя всех влюбленных. В канун этого праздника мы собрали цитаты известных украинцев из программы “Без краватки“ с Иванной Онуфрийчук на канале НЛО TV. Знаменитые спортсмены, музыканты, модельеры и журналисты поделились историями любви в их жизни. А также рассказали о том, как познакомились со своими вторыми половинками и сделали им предложение.

Руслан Квинта – музыкант, композитор

С Настей (Анастасия Кумейко, экс-солистка группы Nikita. Сейчас известна, как dj Nana) мы были знакомы давно, когда она еще была участницей группы «А.Р.М.И.Я». Потом она перешла в группу Nikita, а я в тот момент очень плотно общался с продюсером группы – Юрием Никитиным. И вот однажды Настя с Дашей Астафьевой пришли на совместную встречу с нами. Я тогда начал заниматься йогой, у меня появились татуировки. Я много рассказывал о том, что с помощью упражнений я смог похудеть, Настю очень заинтересовала эта тема. А потом Настя как-то ела салат – я сказал, что закажу себе такой же. В ответ, Настя предложила мне доесть свой салат, и я воспринял это как знак внимания (улыбается). Мы обменялись телефонами, я написал ей сообщение, но ей не было интересно общение со мной на тот момент. Потом как-то зимой я пригласил ее вместе со мной покушать дыню – с третьей попытки она согласилась. С этого момента у нас завязались дружеские отношения: мы много говорили о музыке, увлечениях и личных переживаниях. На этой волне мы нашли что-то общее, что объединяет нас до сих пор, - сказал Квинта.

Денис Силантьев – спортсмен, украинский пловец

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Твоя дружина першою зізналася тобі в коханні. Чому ти не зробив цей перший крок – був потрібен час, щоб все обміркувати чи в тебе не було тоді почуттів?

Во-первых, я не ожидал от нее такого. Во-вторых, я испугался – у меня тогда еще не было таких чувств. Я побоялся, что не смогу ответить ей взаимностью, поэтому промолчал. Как раз на следующий день я уезжал на сборы на три недели. И уже там я признался ей в любви по телефону (улыбается).

Ісмаили – футболист, защитник футбольного клуба “Шахтер“

Місто, я кому я народився, дуже маленьке – всі один одного знають. І це правда, що моя теща сфотографувалась зі мною, коли моя майбутня дружина була ще в її животику. Звісно, такого двічі в житті трапитись не може – це була найнезвичайніша історія у моєму житті, - сказал Исмаили.

Пресс-служба

Андре Тан – модельер, дизайнер

Я считаю, что идеальные параметры для женщины – это 96-70-100 см. 96-70-100 см – это параметры моей жены, - сказал модельер.

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Олег Панюта – журналист, ведущий информационно-аналитической программы “События недели“

Моїй дружині не дуже подобається бути поруч зі мною на публічних заходах. Робить вона це тільки тоді, коли це необхідно. Їй до вподоби тиша, спокій і домашній затишок. Марина також журналістка, ми познайомились ще під час навчання. Зараз вона цілком віддає себе своїй родині. Тобто вона не працює за фахом, але мені іноді здається, що її робота складніше за те, що роблю я – на 45 хвилин щонеділі виходжу в прямий ефір, - признался журналист.

Егор Крутоголов – актер, телеведущий и художественный руководитель “Дизель студио“

Я не решался сделать предложение жене, потому что за душой у меня ничего не было: ни квартиры, ни машины. После того, как я выпорхнул из родительского гнезда, женитьба мне казалась крайне нерациональным шагом. Хотя уже было решено, что мы с Катей (жена Егора Крутоголова, – ред.) будем вместе, но я всегда находил какие-то причины, и мне не хватало смелости. А потом ей все это просто надоело. Она взяла меня, не буду говорить за что (улыбается), и дала понять, насколько она мне дорога. Так она заставила меня принять решение. Я прибежал к ней, и мы практически сразу назначили свадьбу“, - сказал Крутоголов.

Пресс-служба

Ранее мы писали, что хотят получить украинцы в День Валентина.