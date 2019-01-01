"У неділю рано зілля копала": когда выйдет новый сериал

Премьера мистического сериала состоится совсем скоро на канале 1+1.

11 февраля в 20:45 на телеканале “1+1“ состоится премьера нового сериала производства кинокомпании Star Media “У неділю рано зілля копала“.

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Главную роль студентки Любы, которая вместе со своим преподавателем отправляется на поиски фольклора в украинское село, исполнила звезда сериала “Хозяйка“ - Екатерина Варченко. Актриса рассказала о подробностях съемочного процесса и оказалось, что вся творческая группа во время съемок отправилась в экспедицию в старинный город Новгород-Северский.

Екатерина Варченко Пресс-служба

“Наибольшую часть съемок сериала мы со съемочной группой провели на моей родине в Черниговской области, но я раньше не бывала именно в этих краях. Такое путешествие отличный шанс для того, чтобы перезагрузиться, там даже мобильная связь не ловит. Мы нашли общий язык с местными жителями, в ленте вы увидите бабушек, которые поют старинные песни и это были не приглашены актрисы, а настоящие носители украинской старинной культуры. Для них мы даже сценарий меняли, например, песни по плану режиссера должны были исполняться другие, но услышав пение этих женщин, мы поняли уникальность материала и решили взять его в ленту. Сериал насыщен мистикой и старинными традициями, нам помогала их создавать сама природа. Моей героине придется бороться за свою любовь не только с другой женщиной, но с высшими силами и магией“, - отметила Екатерина.

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По сюжету фильма “У неділю рано зілля копала“ молодой и перспективный этнограф-аспирант Максим приезжает в 1993 году в село Русалино собирать старинный фольклор для своих работ. Уговорила его приехать студентка Люба, ведь в Русалино живет ее тетя Варвара, а местность славится тем, что в ней сохранено много древних песен, обрядов. Девушка искренне верит, что их научное путешествие поможет им сблизиться, ведь она невероятно влюблена в Максима. Люба и не догадывается, что здесь Максим познакомится с цыганкой Радой, которая на всю жизнь украдет его сердце.

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Главные роли в картине исполнили Виктория Полторак, Дмитрий Пчела, Андрей Ланд, популярная актриса Олеся Жураковская, Артур Логай, Анна Сагайдачная, Ксения Мишина, руководитель цыганского театра «Романс» Игорь Крикунов. Также, в сериале снялись Андрей Исаенко, Лилия Нагорная, Маргарита Бахтина, Ирина Мельник, Тамара Антропова, Оксана Воронина, Екатерина Кистень, Юрий Яковлев-Суханов, Игорь Назаров, Людмила Крикунова, Юлия Шугар, Мирослав Павличенко, Сергей Новиченко.

Главный автор сценария - Наталья Никишина, режиссер-постановщик картины - Александр Тименко, оператор-постановщик - Александр Седов. Продюсерами сериала стали Владислав Ряшин, Галина Храпко и Дарина Жукова.

Новый мистический сериал “У неділю рано зілля копала“ будет выходит с понедельника по четверг в 20:45 на “1+1“ сразу по два эпизода.

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