"Оскар-2019": стало известно, кто будет вручать награды
Американская киноакадемия опубликовала список звезд, которые в этом году будут вручать награды кинопремии “Оскар“. Такой чести удостоились 14 знаменитостей. Отметим, что среди них больше женщин, чем мужчин.
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Вручать статуэтки на “Оскаре-2019“ будут:
- Аквафина
- Дженнифер Лопес
- Крис Эванс
- Тесса Томпсон
- Дэниел Крэйг
- Шарлиз Терон
- Бри Ларсон
- Амандла Стенберг
- Констанс Ву
- Тина Фей
- Эми Полер
- Вупи Голдберг
- Майя Рудольф
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Еще одним участником станет дирижер Густаво Дудамель, который будет отвечать за музыкальное оформление церемонии награждения.
Также на сцене Оскара-2019 появятся прошлогодние лауреаты премии Гэри Олдмана, Фрэнсис МакДорманд, Элисон Дженни и Сэма Рокуэлла.
На сайте Киноакадемии сообщается, что этот список еще не полный. Имена остальных участников объявлены позже.
Напомним, ранее стало известно, кто выступит на Оскаре-2019.
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