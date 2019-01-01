Американская Киноакадемия объявила, кто будет вручат статуэтки на "Оскаре-2019".

"Оскар-2019": стало известно, кто будет вручать награды depositphotos.com

Американская киноакадемия опубликовала список звезд, которые в этом году будут вручать награды кинопремии “Оскар“. Такой чести удостоились 14 знаменитостей. Отметим, что среди них больше женщин, чем мужчин.

Читай также: “Оскар-2019“: полный список номинантов на премию

Вручать статуэтки на “Оскаре-2019“ будут:

Аквафина

Дженнифер Лопес

Крис Эванс

Тесса Томпсон

Дэниел Крэйг

Шарлиз Терон

Бри Ларсон

Амандла Стенберг

Констанс Ву

Тина Фей

Эми Полер

Вупи Голдберг

Майя Рудольф

Читай также: “Оскар-2019“: слушаем песни, которые претендуют на премию

Еще одним участником станет дирижер Густаво Дудамель, который будет отвечать за музыкальное оформление церемонии награждения.

Также на сцене Оскара-2019 появятся прошлогодние лауреаты премии Гэри Олдмана, Фрэнсис МакДорманд, Элисон Дженни и Сэма Рокуэлла.

На сайте Киноакадемии сообщается, что этот список еще не полный. Имена остальных участников объявлены позже.

Напомним, ранее стало известно, кто выступит на Оскаре-2019.