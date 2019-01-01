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"Оскар-2019": стало известно, кто будет вручать награды

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Американская Киноакадемия объявила, кто будет вручат статуэтки на "Оскаре-2019".
"Оскар-2019": стало известно, кто будет вручать награды
"Оскар-2019": стало известно, кто будет вручать награды
depositphotos.com

Американская киноакадемия опубликовала список звезд, которые в этом году будут вручать награды кинопремии “Оскар“. Такой чести удостоились 14 знаменитостей. Отметим, что среди них больше женщин, чем мужчин.

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Вручать статуэтки на “Оскаре-2019“ будут:  

  • Аквафина
  • Дженнифер Лопес
  • Крис Эванс
  • Тесса Томпсон
  • Дэниел Крэйг
  • Шарлиз Терон
  • Бри Ларсон
  • Амандла Стенберг
  • Констанс Ву
  • Тина Фей
  • Эми Полер
  • Вупи Голдберг
  •  Майя Рудольф

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Еще одним участником станет дирижер Густаво Дудамель, который будет отвечать за музыкальное оформление церемонии награждения.

Также на сцене Оскара-2019 появятся прошлогодние лауреаты премии Гэри Олдмана, Фрэнсис МакДорманд, Элисон Дженни и Сэма Рокуэлла.

На сайте Киноакадемии сообщается, что этот список еще не полный. Имена остальных участников объявлены позже.

Напомним, ранее стало известно, кто выступит на Оскаре-2019.

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Теги: Оскар 2019, премия
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Источник: Ivona.bigmir.net

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