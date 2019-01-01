"Мир наизнанку": Дмитрий Комаров отправится на встречу к амазонским пиратам

Ведущий отправился в путешествие по Бразилии.

Сегодня в 22:45 зрители канала “1+1“ увидят продолжение невероятных приключений “Мира наизнанку“ с Дмитрием Комаровым в Бразилии. Ведущий вернулся, чтобы показать зрителям прекрасные уголки фантастической страны, в которой есть множество впечатляющих мест с чудесами природы, опасных и диких животных.

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На этот раз Дмитрий Комаров продолжит экстремальную рыбалку на рыбу-динозавра в реках Амазонки. Вместе с командой местных опытных рыбаков они все же поймают 70-килограммового пресноводного хищника и даже попадут на еще одного. Ведущий не просто увидит все трудности и опасности этой охоты, но и научится готовить пираруку в диких джунглях на мангале из бамбуковых веток.

"Мир наизнанку" в Бразилии Пресс-служба

Дмитрий также покажет зрителям канала “1+1“ настоящее Тефе - столицу пиратского региона. Отправившись в опасное путешествие по горячим точкам, где круглосуточно дежурят бразильские пираты, ведущий-экстремал попытается узнать, из-за чего возникают нападения и почему обычных людей могут убить.

"Мир наизнанку" в Бразилии Пресс-служба

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Телеведущий не просто встретится с людьми, которые пострадали от зловещей встречи с бандитами и чудом остались живы, но и поможет им начать новую жизнь. А еще попытается сделать собственное расследование в убийстве британской путешественницы Эммы Келти, которая пошла в сплав на каяках по Амазонке и оставила последнее ироническое послание в Твиттере о возможном нападении пиратов, которое стало пророческим.

Дмитрий Комаров Пресс-служба

Чтобы узнать больше о мотивах нападения современных “водяных крыс“, так называют местные пиратов, Дмитрий Комаров встретился с одним из них. О чем узнает ведущий и чем закончится его расследование, зрители узнают уже сегодня.

Еще больше интересных моментов и экстремальных кадров продолжения путешествия Бразилией, смотрите каждую среду в 22:45 на телеканале “1+1“.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров показал, как выглядел в 17 лет.