Узнайте, где можно посмотреть четвертый выпуск вокального шоу "Голос країни-9".

Голос країни 9: когда и где смотреть четвертый выпуск instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 10 февраля, выйдет четвертый выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

Посмотреть онлайн “Голос країни-9“ можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

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В новом эфире зрители увидят еще один этап слепых прослушиваний. В 9 сезоне “Голосу країни“ за уникальные голоса борются тренеры шоу Тина Кароль, MONATIK, Потап и Dan Balan.

Напомним, по итогам трех выпусков в шоу прошло 29 участников.

Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалов, Гульназ Хасанова, Ника Тупилко, Роман Бурасанзве.

Команда MONATIK: Андрей Хорисенко, Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская, Магдалена Паскар.

Команда Потапа: Богдана Ренк, Роксолана Сирота, “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич, Михаил Колаковский и Наталья Повстяная.

Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи, Влад Чижиков, Екатерина Бегу, София Шафир, Михаил Димов и Самуэле Грилли.

Стоит отметит, что в девятом сезоне “Голосу країни“ на панели кресел судей появилась новая кнопка “Блок“, которая дает тренеру возможность один раз за сезон заблокировать одного из своих коллег-соперников.

Как прошел третий выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.