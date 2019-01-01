Рената Штифель презентовала новый клип, снятый за границей

Запретная любовь, бушующий океан и вера, в новой видеоработе Ренаты Штифель.

Рената Штифель решила порадовать и одновременно шокировать своих поклонников.

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Певица выпустила клип на песню “Я живу для тебя“, с которой началась ее творческая карьера и которая покорила сердца слушателей в 2012 году. Сейчас песня не только зазвучала по новому, но обрела новый смысл и видео историю!

“Идея снять клип в Испании пришла к нам еще в прошлом году, когда снимали клип в ЮАР. Мы тогда влюбились в образы серферов, которые парили над волнами, и мы пообещали себе реализовать эту идею. Зная насколько страна басков славится своими пляжами для волн, мы целенаправленно ехали туда. Идея же со священниками возникла в контрасте настроения главной героини. Мне хотелось показать ее желания к запретному, а мужчины, давшие обет, как никто знают, что такое целомудрие и чистота мыслей. Наши актеры с Испании очень радовали разнообразием типажей, и легким характером“ - рассказывает режиссер клипа Юрий Алексеенко.

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Съемки клипа проходили в двух странах Испании и Венгрии. Всего на подготовку клипа ушло 4 месяца. Главным героем стал испанский актер Кике, которого часто называют сыном Ван Дамма, из-за невероятной схожести с легендой кино.

“Это была самая сложная работа в моей жизни. Как эмоционально, так и физически. Мы сменили несколько стран и локаций во время подготовки, провели не один кастинг. А на съемочной площадке было все, и прилив океана, который полностью затопил съемочную площадку, и неудачные образы, и слезы. В общем все было против нас. Очень много времени занял поиск храма. К сожалению, в Украине в храмах съемки запрещены, поэтому вторая часть клипа была отснята в Венгрии. Сейчас мне очень тревожно, ведь эта песня для меня значит очень много. Надеюсь новая версия понравится зрителю“ - комментирует Рената, после съемок.

Напомним, ранее MARUV представила тизер новой песни “BANG!“.