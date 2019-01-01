Не двоє: Арсен Мирзоян написал песню для Тони Матвиенко

Артистка презентовала песню авторства своего супруга.

Украинская певица Тоня Матвиенко выпустила новую песню “Не двоє“. Песню для артистки написал ее муж певец Арсен Мирзоян.

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Трек “Не двоє“ - первая совместная творческая работа Тони и Арсена. При создании сингла Матвиенко пошла на эксперимент, пригласив к сотрудничеству одного из самых прогрессивных музыкантов страны Томаша Лукача. Выступив в роли саунд-продюсера, Томаш отмечает, что Тоня гибка в работе и на лету схватывает многие моменты.

В то же время певица скромно приписывает все заслуги Томашу:

“Он первый, кто смог так быстро изменить мой стиль исполнения. Это был поиск, в некоторых моментах мне потребовалось себя “ломать“. Я испытываю интерес ко всему новому, а Томаш как раз и помог раскрыть мои новые грани в вокальной подаче. За это я ему признательна“.

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Хотя “Не двоє“ Арсен написал еще осенью во время гастролей, студийная запись откладывалась на неопределенный срок из-за плотного концертного графика артистов. Ведь разбивать запись на несколько этапов для певицы неприемлемо.

“Сегодня у меня одно настроение, завтра - другое. Это всегда сказывается на вокале. Чтобы обыграть слова и уловить настроение потребовалось пять часов студийной работы“, - делится Тоня Матвиенко.

По ее словам, в песне “Не двоє“ каждый, кто испытывал цунами чувств и эмоций, узнает себя. Трек уже доступен на всех цифровых площадках.

Напомним, ранее TAYANNA раскрыла имена всех участников сольного концерта.