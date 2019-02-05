"Одна женщина научила меня любить": Трогательное признание Узелкова

Читай также: “Какая красавица“: Маша Ефросинина поделилась снимком подросшей дочери

Украинский боксер, тренер проекта “Зважені та щасливі“ Вячеслав Узелков, который недавно расстался со своей супругой Мариной, опубликовал в Инстаграм трогательное послание жене.

Вячеслав написал, что любовь - единственное, что дает человеку силу жить.

Одна жінка навчила мене кохати. Якщо у вашому серці живе кохання, ви будете жити. Кохайте, закохуйтесь і живіть з цим відчуттям у серці. Життя триває, деякі кроки ми робимо і падаємо, підіймаємось і крокуємо вперед. Без падіння не буде польоту. Але кожна жива істота може кохати. Кожен може впасти, а от піднятися і полетіти знову, зможе тільки сильний. Доброго ранку, живіть, насолоджуйтесь і робіть наступний крок, - написал Вячеслав.