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"Одна женщина научила меня любить": Трогательное признание Узелкова

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Боксер Вячеслав Узелков посвятил жене трогательное признание в соцсетях.

"Одна женщина научила меня любить": Трогательное признание Узелкова
instagram.com/uzelkoff_official

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Украинский боксер, тренер проекта “Зважені та щасливі“ Вячеслав Узелков, который недавно расстался со своей супругой Мариной, опубликовал в Инстаграм трогательное послание жене.
Вячеслав написал, что любовь - единственное, что дает человеку силу жить.

Одна жінка навчила мене кохати. Якщо у вашому серці живе кохання, ви будете жити. Кохайте, закохуйтесь і живіть з цим відчуттям у серці. Життя триває, деякі кроки ми робимо і падаємо, підіймаємось і крокуємо вперед. Без падіння не буде польоту. Але кожна жива істота може кохати. Кожен може впасти, а от піднятися і полетіти знову, зможе тільки сильний. Доброго ранку, живіть, насолоджуйтесь і робіть наступний крок, - написал Вячеслав.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одна жінка навчила мене кохати. Якщо у вашому серці живе кохання, Ви будете жити. Кохайте, закохуйтесь і живіть з цим відчуттям у серці. Життя триває, деякі кроки ми робимо і падаємо, підіймаємось і крокуємо вперед. Без падіння не буде польоту. Але кожна жива істота може кохати. Кожен може впасти, а от піднятися і полетіти знову, зможе тільки сильний. Доброго ранку, живіть, насолоджуйтесь і робіть наступний крок. #узелков #спорт #спортсмен #зваженітащасливі @allinclusive_dvizh #allinclusive_движ #uzelkoff_official #uzelkov #любовь #падение #жизнь #жизньпродолжается @sakura_salon_vn

Публикация от Вячеслав Узелков (@uzelkoff_official)

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Вячеслав и Марина знакомы со студенческой скамьи. О расставании они заявили в конце декабря 2018-го. Марина Узелкова сменила фамилию на Боржемская и недавно представила авторскую программу похудения.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за фото с глубоким декольте.

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Теги: Вячеслав Узелков, Марина Узелкова
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Источник: Ivona.bigmir.net

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