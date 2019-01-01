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Леонардо ди Каприо получил роль маньяка в новом фильме

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Актер признался, что давно мечтал сыграть такого персонажа.
Леонардо ди Каприо получил роль маньяка в новом фильме
Леонардо ди Каприо получил роль маньяка в новом фильме
Getty images

Известный голливудский актер, звезда “Титаника“ Леонардо ди Каприо получил роль маньяка Билли Миллигана в фильме “Переполненная комната“. Как рассказал сам артист, он уже больше двадцати лет ждал такой роли.

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Сценарий  ленты Переполненная комната“ был создан на основе документального романа американского писателя Дэниэла Киза “Множественные умы Билли Миллигана“.

Съемками картины займется компания Леонардо ди Каприо Appian Way. Дата премьеры пока неизвестна.

Напомним, ранее стало известно, что во Франции снимут биографический фильм о Селин Дион.

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Теги: Леонардо ди Каприо, фильм
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Источник: Ivona.bigmir.net

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