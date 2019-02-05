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Победительница "Голосу країни" выпустила новый трек

Комментариев: 3
Алена Луценко презентовала сингл "Не тримай".
Победительница "Голосу країни" выпустила новый трек
Победительница "Голосу країни" выпустила новый трек
Пресс-служба

В свет вышла новая композиция победительницы шоу “Голос країни“ Алены Луценко под названием “Не тримай“.

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“Не тримай“  – вторая студийная работа певицы Алены Луценко. Автором песни выступил талантливый композитор и музыкант Михаил Безушко. Это не первое сотрудничество артистки и композитора, ранее они работали над успешным дебютом Алены, композицией “Над Україною“.

В новом сингле “Не тримай“ певица рассказывает настоящую драматическую историю, в которой присутствуют любовь, боль и девичьи слезы.

“Песня “Не тримай“ для меня особенная. Это тот случай, когда впервые слушаешь песню и сразу влюбляешься в нее. Это моя стихия. В ней я растворяюсь, в ней – вся я. Надеюсь, что она понравится слушателям так же, как и мне“, – рассказывает певица Алена Луценко.

Напомним, ранее Тина Кароль и Дан Балан поссорились во время третьего эфира “Голосу країни“.

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Теги: голос країни, Алена Луценко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  05.02.2019, 15:55
Оценка:  0
pусский
Ты в подгузниках, "алесей"?
алесей  (аноним)  05.02.2019, 15:52
Оценка:  0
алесей
негодяи всегда обсираются
pусский  (аноним)  05.02.2019, 15:35
Оценка:  0
pусский
Прослушал и обосрался от омерзения!
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