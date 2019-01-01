За витриной: топ-5 интересных фактов о новом сериале

Премьера сериала состоялась 28 января на телеканале СТБ.

С 28 января в эфире телеканала СТБ идет мелодраматический сериал “За витриной“. Это трогательная и непредсказуемая история о провинциалке Гале, которая приехала найти счастье в столице. 16-серийная история снималась в Киеве в течение многих месяцев, и долгие съемки не могут обойтись без секретов и курьезов. Создатели сериала поделились фактами, о которых зрители могли не знать.

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Актер Сергей Басок, что исполнил главную роль Андрея Ветрова, имеет внушительный рост, 190 см, и это иногда затрудняло съемочный процесс.

“На съемках мне всегда приходилось сидеть, даже когда хотел делать стоящую сцену. Мы даже шутили, что как только я заходил на новую сцену, сразу шел к стулу! Наша режиссер Мила Погребиская смеялась: “Прости, ты очень высокий!“. Пространство маленькое, и получается, если я стою, то сзади один фон, а когда сижу – другой“, - вспоминает Сергей Басок.

Сергей Басок Пресс-служба

Актриса Елизавета Фалей родом из Белоруссии. А во время съемок «За витриной» впервые попала в Киев.

“Когда приезжаешь в другой город, очень волнительно, как же тебя встретят. И я должна сказать, что команда “За витриной“ встретила меня очень по-домашнему. Мне было настолько комфортно сниматься, потому что команда собралась очень солнечная. Они все заменяли мне дом“, - говорит Елизавета.

За витриной Пресс-служба

Для этой роли Елизавете Фалей обрезали челку – впервые в ее жизни.

“По сюжету у моей героини есть челка, и во время проб мне решили прикрепить накладную. Но это было очень неудобно, я понимала, что у меня на лбу есть что-то лишнее, чужеродное. А для актера это плохо, он не может расслабиться, и это заметно в кадре. Поэтому было решено: режем. Ради своей профессии я готова на все: режьте волосы, перекрашивайте их в другой цвет. Признаюсь, поначалу было очень непривычно. Я переживала, видны ли мои глаза, ведь это самое главное у актера. Но совсем скоро освоилась в этом новом для себя образе“, - рассказывает актриса.

Елизавета Фалей Пресс-служба

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Супружеская пара Андрей Фединчик и Наталка Денисенко вместе приезжали на съемочную площадку. А их сын Андрюша даже несколько раз ночевал на съемке!

Актер Андрей Фединчик, вспоминает, как это было:

“Хотя мы оба играли в “За витриной“, что самое интересное, мы ни разу не пересекались в кадре. Конечно, на площадку приезжали вместе. Наш ребенок на грудном вскармливании, и я часто привозил Андрея на площадку, чтобы Наталка его покормила. Бывало даже такое, что сын ночевал на площадке. Благо, команда нам предоставила очень комфортные условия, и Андрей, кажется, даже ничего не заметил“.

Наталья Денисенко Пресс-служба

Актриса Наталка Денисенко в “За витриной“ будет танцевать на пилоне в настоящем стриптиз-клубе.

“До беременности я немного занималась танцами на пилоне. И благодаря режиссеру Миле Погребсикой, мне даже пришлось использовать своим умения. Некоторые сцены мы снимали в самом настоящем стрип-клубе, и я танцевала на сцене, куда входят танцовщицы. До съемок я никогда не была в таких местах, мои занятия проходили в обычных залах. Но этот опыт был очень интересный“, - говорит Наталка Денисенко.

Наталья Денисенко Пресс-служба

Сериал “За витриной“ выходит по будням в 20:00 на канале СТБ.

Напомним, ранее Актеры сериала “За Витриной“ рассказали о судьбах своих героев.