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Сериал "Сплетница" может получить продолжение

Комментариев: 3
The CW может преступить к съемкам продолжения культового сериала.
Сериал "Сплетница" может получит продолжение
Сериал "Сплетница" может получит продолжение
instagram.com/ gossipgirl_official

Популярный молодежный сериал “Сплетница“ может вернуться на экраны. Об этом сообщил президент американского телеканала The CW Марк Педовитц.

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Он заявил, что сейчас вопрос о перезапуске сериала еще на стадии обсуждения и не известно, состоятся ли съемки.

“Мы в процессе обсуждения, но я не знаю, когда мы дойдем до какого-то решения. Я не знаю, когда это произойдет. Многое зависит от Warner Bros. и исполнительных продюсеров Джоша Шварца и Стефани Сэведж, потому что без них это не имеет смысла“, – рассказал Марк Педовитц  во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков.

Отметим, что сериал “Сплетница“ транслировали с 2007 по 2012 год, а главные роли в телешоу исполнили Блейк Лавли, Лейтон Мистер, Эд Вествик и Тейлор Момсен.

Напомним, ранее в Сети появился новый трейлер сериала “Школа. Выпускной“.

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Теги: Сплетница, Сериал, Перезапуск
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  04.02.2019, 15:24
Оценка:  0
pусский
А я пёрнул! Занюхай, чепушила! Гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  04.02.2019, 15:23
Оценка:  0
pусский
А я дристану, така параша...
k2s11tk    04.02.2019, 14:52
Оценка:  0
k2s11tk
Смердяче гівно! Зараз блювону!
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