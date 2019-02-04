Сериал "Сплетница" может получить продолжение

Популярный молодежный сериал “Сплетница“ может вернуться на экраны. Об этом сообщил президент американского телеканала The CW Марк Педовитц.

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Он заявил, что сейчас вопрос о перезапуске сериала еще на стадии обсуждения и не известно, состоятся ли съемки.

“Мы в процессе обсуждения, но я не знаю, когда мы дойдем до какого-то решения. Я не знаю, когда это произойдет. Многое зависит от Warner Bros. и исполнительных продюсеров Джоша Шварца и Стефани Сэведж, потому что без них это не имеет смысла“, – рассказал Марк Педовитц во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков.

Отметим, что сериал “Сплетница“ транслировали с 2007 по 2012 год, а главные роли в телешоу исполнили Блейк Лавли, Лейтон Мистер, Эд Вествик и Тейлор Момсен.

Напомним, ранее в Сети появился новый трейлер сериала “Школа. Выпускной“.