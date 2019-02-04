Руслана презентовала энергетическую инициативу Global 100% RE UKRAINE

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В Киеве состоялось без преувеличений историческое событие для энергетического и экологического будущего Украины – провозглашение общей инициативы всех организаций, которые в комплексе составляют основу индустрии возобновляемой энергетики в Украине. Цель инициативы – создание инновационной платформы Global 100% RE UKRAINE.

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Инициаторами события выступили профильные ассоциации Украины, а вдохновителем идеи – Амбассадор Возобновляемой Энергии в мире - Руслана. Соорганизатором мероприятия выступила группа компаний “Метрополия“ во главе с основателем и генеральным директором В. Куртевым.

Участниками пресс-конференции стали: Руслана Лыжичко (Международный Амбассадор Возобновляемой Энергии), Виктор Куртев (Генеральный директор ГК “Метрополия“), Андрей Конеченков (Глава правления ОО “Украинская Ветроэнергетическая Ассоциация“), Георгий Гелетуха (Глава ОО “Биоэнергетическая Ассоциация Украины“), Юрий Фаворский (Президент “Ассоциации Солнечной Энергетики Украины“), Александр Репкин (Президент Энергетической Ассоциации “Украинский Водородный Совет“), Александр Домбровский (и.о. Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности), Алексей Оржель (Глава “Украинской Ассоциации Возобновляемой Энергетики“).

Конференция началась с онлайн-моста со штаб-квартирой Global 100% RE (г. Бонн). Член исполнительного комитета Платформы Global 100% RE и генеральный секретарь Всемирной ветроэнергетической ассоциации Стефан Гзаенгер в своем обращении выразил свою поддержку Украине и всем организациям, присоединившимся к активному переходу на возобновляемые источники энергии.

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В своих принципах и направлениях деятельности инициатива Global 100% RE UKRAINE будет опираться на принципы крупнейшей в мире платформы Global 100% RE, объединяющей крупнейшие профильные ассоциации, которые внедряют Renewable Energy по всему миру. Самыми известными из них являются: EU Renewable Energy Association, Climate Action Network, Greenpeace, International Solar Energy Society, World Bioenergy Association и другие.

Как Международный Амбассадор Возобновляемой Энергии, действуя в интересах многостороннего сотрудничества, без которого невозможно развитие и внедрение возобновляемой энергии в Украине и интеграция Украины в глобальный процесс перехода мира на 100% возобновляемых источников энергии, я инициирую этот многосторонний диалог, и призываю к объединению в общую инициативу Global 100% RE UKRAINE. Такое объединение не просто своевременное, а является необходимым условием для достижения общей цели – перехода Украины на 100% возобновляемых источников энергии, - прокомментировала событие Руслана.

Уже вскоре будет открыт офис Global 100% RE UKRAINE в Украине и Германии, составлена программа действий платформы на 2019 по поддержке достижения национальных целей в области возобновляемой энергетики.

“Renewable Energy – это идеология, которая подходит абсолютно каждому человеку на планете. Наша цель, как украинской инициативы, не только перейти на возобновляемую энергию самим, но и появиться на Rewenable-карте мира“, - призвала Руслана во время пресс-конференции.

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