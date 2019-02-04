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Оскар-2019: Кто выступит на церемонии награждения

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Стало известно, кто будет петь на Оскаре-2019.
Оскар-2019: Кто выступит на церемонии награждения
Оскар-2019: Кто выступит на церемонии награждения
Getty images

24 февраля состоится самая ожидаемая кинопремия года – Оскар-2019. Церемония награждения пройдет в театре Долби в Лос-Анджелесе.

Отметим, что несколько номинантов на “Лучшую песню“ выступят на сцене во время церемонии.  

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Так Леди Гаги и Брэдли Купер исполнят трек Shallow, который стал саундтреком к фильму “Рождение звезды“.

Актриса Эмили Блант споет композицию The Place Where the Lost Things Go из фильма “Мэри Поппинс возвращается“, в котором сыграла главную роль.

Дженнифер Хадсон представит трек I'll flight, который зрители могли услышать в документальном фильме RBG.

Также ожидается, что на сцене театра Долби появятся Кендрик Ламар и певица SZA с песней All the Stars из фильма “Черная пантера“.  А Вилли Уотсон и Тим Блейк Нельсон споют When a Cowboy Trades His Spurs For Wings.

Полный список номинантов на премию “Оскар-2019“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Оскар 2019, Лучшая песня, номинанты
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  04.02.2019, 13:39
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pусский
Опять россиян затирают? Суки, бля!
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