Оскар-2019: Кто выступит на церемонии награждения

Стало известно, кто будет петь на Оскаре-2019.

24 февраля состоится самая ожидаемая кинопремия года – Оскар-2019. Церемония награждения пройдет в театре Долби в Лос-Анджелесе.

Отметим, что несколько номинантов на “Лучшую песню“ выступят на сцене во время церемонии.

Читай также: “Оскар-2019“: слушаем песни, которые претендуют на премию

Так Леди Гаги и Брэдли Купер исполнят трек Shallow, который стал саундтреком к фильму “Рождение звезды“.

Актриса Эмили Блант споет композицию The Place Where the Lost Things Go из фильма “Мэри Поппинс возвращается“, в котором сыграла главную роль.

Дженнифер Хадсон представит трек I'll flight, который зрители могли услышать в документальном фильме RBG.

Также ожидается, что на сцене театра Долби появятся Кендрик Ламар и певица SZA с песней All the Stars из фильма “Черная пантера“. А Вилли Уотсон и Тим Блейк Нельсон споют When a Cowboy Trades His Spurs For Wings.

Полный список номинантов на премию “Оскар-2019“ можно посмотреть здесь.