Я не робот: солистка группы "Kazka" ответила обидчикам

В сети обсуждают, сможет ли солистка группы "Kazka" достойно спеть хит вживую.

Совсем недавно участники “Kazka“ представили новый трек “Apart“. Именно с этой композицией группа примет участие в Нацотборе на “Евровидение-2019“.

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Отметим, что после публикации песни на официальном Youtube-канале группы, в сети начали обсуждать, сможет ли солистка “Kazka“ Александра Зарицкая достойно спеть хит вживую. Ведь в прошлом году именно плохое живое исполнение не дало возможности группе пройти в финал. “Kazka“ стала шестой в полуфинале.

Вокалистка коллектива Александра Зарицкая решила ответить своим обидчикам. В посте в Instagram девушка написала:

“Немає сил це все терпіти більше... Емоції на межі ..... KAZKA за справедливість , ЗА ЧЕСНУ ГРУ. Я не робот, я жива людина . Я не знаю, як заспіваю в день конкурсу, які емоції ми подаруємо глядачам та чи оберуть нас представляти Україну в Ізраїлі. Я лиш знаю, що не дивлячись ні на що, залишусь людиною чесною і відкритою... Я не вмію влучно сваритися, переконливо брехати та робити сенсації на чужих іменах - я не борець в соціальних мережах!!! Я просто вірю всією душею , що цією піснею я зможу хоч трошки вселити в людей віру в справжнє кохання ... І дуже вірю що у вас все вийде))) І може й у мене колись вийде…“

Прослушать песню “Apart“ группы “Kazka“ можно здесь.