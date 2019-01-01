Звезда сериала "Школа" презентовал новый сингл
Новый трек о расставании с любимой.
Молодой актер и певец Андрей Бойко, известный по роли Вани в сериале “Школа“, выпустил новый трек под названием “Не трогай меня“.
Аудио было опубликовано на официальном Youtube-канале музыкального лейбла “IKRA Music“.
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Песня “Не трогай меня“ о расставании 16-летнего артиста с любимой. Трек войдет в будущий альбом певца.
Напомним, ранее победительница “Евровидения-2018“ представила яркий клип, снятый в Киеве.
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