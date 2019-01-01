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Звезда сериала "Школа" презентовал новый сингл

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Новый трек о расставании с любимой.
Звезда сериала "Школа" презентовал новый сингл
Звезда сериала "Школа" презентовал новый сингл
instagram.com/theboykoandrey

Молодой актер и певец Андрей Бойко, известный по роли Вани в сериале “Школа“, выпустил новый трек под названием “Не трогай меня“.

Аудио было опубликовано на официальном Youtube-канале музыкального лейбла “IKRA Music“.

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Песня “Не трогай меня“ о расставании 16-летнего артиста с любимой. Трек  войдет в будущий альбом певца.

Напомним, ранее победительница “Евровидения-2018“ представила яркий клип, снятый в Киеве.

Эта же новость на natanoel31
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Теги: Андрей Бойко, Школа
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Источник: Ivona.bigmir.net

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