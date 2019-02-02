В сети уже появился трейлер новой киноленты.

Пенелопа Круз и Антонио Бандерас сыграют главные роли в фильме "Боль и слава" depositphotos.com

Актеры Пенелопа Круз и Антонио Бандерас получили главные роли в фильме испанского режиссера Педро Альмодовара.

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Драма “Боль и слава“ (Dolor y gloria) – это биографический фильм о стареющем режиссере Сальвадоре Мало (роль Антонио Бандераса), который вспоминает главные моменты своей жизни.

Компания Sony Pictures уже опубликовала трейлер фильма.

Отметим, что Бандерас и Крус в последний раз снимались вместе в фильме Педро Альмодовара в 2013 году. Тогда это была комедия “Я очень возбужден“ (Los amantes pasajeros).

Дата выхода картины пока неизвестна. Но судя по тому, что Педро Альмодовар - частый гость на Каннском кинофестивале, возможно, премьера фильма “Боль и слава“ состоится именно там.

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