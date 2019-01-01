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Бейонсе и Джей Зи подарят фанату пожизненный билет на все концерты

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Пара подготовила крутой конкурс для фанов.
Бейонсе и Джей Зи подарят фанату пожизненный билет на все концерты
Бейонсе и Джей Зи подарят фанату пожизненный билет на все концерты
Getty images

Популярная американская певица Бейонсе и ее не менее популярный муж, рэпер Джей Зи подготовили для поклонников крутой конкурс.

Пара готова подарить одному из фанов пожизненный билет на все их концерты независимо от того, в какой стране он состоится.

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Для того, чтобы получить такой необычный подарок, нужно исполнить одно условие: в течение 22 дней нужно будет придерживаться веганской диеты. Сами артисты уже давно отказались от мяса.

Кто выиграл, станет известно 22 мая, когда Бейонсе и Джей Зи вместе с организацией Greenprint Project определят этого везунчика.

Напомним, ранее стало известно, что во Франции снимут биографический фильм о Селин Дион.

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Теги: Бейонсе, Джей Зи
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Источник: Ivona.bigmir.net

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