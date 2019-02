Во Франции снимут биографический фильм о Селин Дион

Фильм получит название "Сила любви".

Французская студия Gaumont планирует приступить к съемкам биографической ленты о всемирно известной канадской певице Селин Дион. Фильм получит название “Сила любви“.

Режиссером картины станет Валери Лемерсье. Она также сыграет Селин Дион в зрелом возрасте.

В фильме можно будет услышать такие популярние хиты Дион, как All by Myself, My Heart Will Go On и I’m Alive. Стоит отметить, что певица уже дала разрешение на съемки фильма и использование ее песен.

Фильм покажет главные моменты из жизни Селин Дион, начиная от ее детства в Квебеке. Съемки киноленты запланированы на март 2019 года и пройдут во Франции, Испании, Канаде и Лас-Вегасе. Премьера фильма состоится 2 декабря 2020 года.

