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Во Франции снимут биографический фильм о Селин Дион

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Фильм получит название "Сила любви".
Во Франции снимут биографический фильм о Селин Дион
Во Франции снимут биографический фильм о Селин Дион
Getty images

Французская студия Gaumont планирует приступить к съемкам биографической ленты о всемирно известной канадской певице Селин Дион. Фильм получит название “Сила любви“.

Режиссером картины станет Валери Лемерсье. Она также сыграет Селин Дион в зрелом возрасте.

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В фильме можно будет услышать такие популярние хиты Дион, как All by Myself, My Heart Will Go On и I’m Alive. Стоит отметить, что певица уже дала разрешение на съемки фильма и использование ее песен.

Фильм покажет главные моменты из жизни Селин Дион, начиная от ее детства в Квебеке. Съемки киноленты запланированы на март 2019 года и пройдут во Франции, Испании, Канаде и Лас-Вегасе. Премьера фильма состоится 2 декабря 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, что Линдси Лохан возвращается в кино.

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Теги: Селин Дион, Валери Лемерсье, Фильмы, Сила любви
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Источник: Ivona.bigmir.net

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