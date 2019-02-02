Звезда сериала "Школа" откровенно рассказала о подростковых проблемах

Актриса обсудила с психологом одну из самых сложных проблем подростков.

Скоро на телеканале “1+1“ состоится премьера продолжения второго сезона украиноязычного сериала “Школа“, который рассказывает об актуальных проблемах подростков. Лента завоевала свою армию фанатов благодаря реалистичному показу настоящей жизни школьников.

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В социальных сетях подписчики часто пишут о том, что переживают схожие проблемы в собственной школе. Булинг, насилие, предательство друзей и несчастна первая любовь - это именно те темы, о которых активно общаются подростки.

Также стоит отметить, что на сайт “Тільки нікому не кажи“ продолжают поступать письма от подростков о переживаниях и отчаяние, с которым им сложно к кому-то обратиться.

Ирина Кудащова Пресс-служба

В одном из роликов, которые телеканал “1+1“ реализовал при поддержке Юнисеф Украины и психологом Марией Макухой, звезда сериала “Школа“ Ирина Кудашова, откровенно обсудила с психологом одну из самых сложных проблем подростков - самоубийство.

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Как отмечает психолог Мария Макуха, тема смерти касается каждого из нас и полностью избежать мыслей о ней невозможно. Чем больше родители подростков пытаются замалчивать эту тему и не желают говорить со своими детьми о ней, тем больше школьники находят непроверенной информации, которая может серьезно навредить психике и вызвать навязчивые мысли попробовать этот опыт.

“Подростковый возраст - это время перехода от детства к взрослой жизни. Еще с древних времен процесс взросления в наших предков был связан с ритуалами, которые меняли статус человека. Именно поэтому мы часто видим, как подростки делают тату, различные порезы на своем теле, у них возникает желание резких изменений в своей внешности, чтобы доказать окружающим, что он повзрослел“, - отмечает Мария.

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На сайт “Тільки нікому не кажи“ поступает очень много историй, связанных с темой суицида. Но по словам психолога, иногда за этим стоит не самое желание прекрати свою жизнь, а каким-то образом выразить всю невыносимую душевную боль. Именно свойственный подросткам максимализм толкает их на мысли радикального характера после того, как они пережили издевательства в школе, неудачи в учебе, ссоры с друзьями или родителями.

Школа Пресс-служба

Также Мария выделила несколько советов родителям подростков, которые помогут поддержать ребенка в этот сложный период в жизни.

Очень важно не отвергать проблемы собственных детей. Если вы видите, что ребенок длительное время находится в плохом настроении, его что-то беспокоит - обязательно поговорите с ним. Это будет сложно, но нужно наладить диалог.

Часто родители считают, что проблемы их детей быстро появляются и с такой же скоростью проходят, но каждый из пережитых стрессов оставляет свой след. Своевременное обращение к психологу поможет не только найти общий язык, но и вовремя помочь ребенку справиться с проблемами. По статистике около 50% самоубийств можно было бы избежать, если бы рядом был человек, с которым можно поговорить.

Однозначно не стоит держать в себе душевные переживания. Одним из лучших способов избавиться от негативных эмоций или мыслей - это занятие спортом или творчеством. Сегодня очень много кружков и секций, которые будут интересны ребенку с любыми вкусами.

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“Тільки нікому не кажи“ - это анонимный онлайн-дневник созданный телеканалом “1+1“, в котором каждый может написать письмо тому, кому не может выразить свои переживания в реальной жизни. Цель проекта - помочь подросткам говорить о своих проблемах и переживаниях, которые характерны для школьного возраста, научить делиться собственными эмоциями, а родителям - дать возможность узнать, чем на самом деле живут современные дети и научиться лучше их понимать.

На сайте уже появились интервью с психологом Марией Макухой и актерами сериала “Школа“ Анной Тринчер, Кариной Чернявской, Богданом Осадчуком, Яниной Андреевой, Аленой Куртой и Александром Петренко. В них любимцы зрителей и профессиональный психолог обсуждают сложные проблемы подростков - процесс подготовки к ВНО, первую любовь, предательство друзей, проблемы с родителями, булинг и физическое насилие.

Напомним, ранее вышел второй трейлер нового сезона сериала “Школа“.