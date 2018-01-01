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Победительница "Евровидения-2018" представила яркий клип, снятый в Киеве

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Съемки клипа проходили в конце декабря 2018 года в Киеве.
Победительница "Евровидения-2018" представила яркий клип, снятый в Киеве
Победительница "Евровидения-2018" представила яркий клип, снятый в Киеве
Getty images

Победительница “Евровидения-2018“, израильская певица Нетта Барзилай презентовала новый видеоклип.  Новый трек называется “Bassa Sababa“, что на иврите означает “О черт, все ок“.

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Ролик был снят преимущественно  в розовых тонах. По сюжету клипа жених Нетты сбегает со свадьбы. Она гоняется за ним по всему городу в образе розового носорога. 

Съемки новой видеоработы певицы прошли в конце декабря 2018 года в Киеве.  Так в клипе можно увидеть Дарницкий мост, бульвар Вернадского и библиотеку имени В. И. Вернадского.

Напомним, ранее Группа “Агонь“ выпустила новый клип на песню Найди меня.

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Теги: Нетта Барзилай, Клип, Bassa Sababa
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Источник: Ivona.bigmir.net

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