Группа "Агонь" выпустила новый клип на песню "Нади меня"

Премьера нового клипа эпатажной группы.

Участники группы “Агонь“ продолжают подогревать интерес к новому альбому “ЗАКЛАДКА“ клипом “Найди Меня“ из провокационной трилогии, состоящей из ранее выпущенных “Всем F***K“ и “НЕКРУЖИТ“.

Для съемок нового видео артисты пригласили режиссёра Val Semko и команду всемирно-известного продакшена Radioaktive Films, чьи смелые, новаторские работы для Coldplay, DJ Shadow, Foals, Tame Impala, MØ поражают воображение зрителя.

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Для клипа “Найди Меня“ режиссер выбрал мрачный сеттинг в стиле нео-нуар, в который поместил вечную историю о любви.

“Осознание важности чего-то приходит к нам только тогда, когда мы это теряем. Чем больше мы заменяем чем-то общение с живыми людьми, тем меньше места остается для теплоты. Прежде, чем мы окончательно превратимся в холодных роботов, я бы хотел напомнить людям о важности человеческих чувств. Идеи для клипа мы брали отовсюду. Фильмы “Бегущий по лезвию” и “Тихоокеанский рубеж”, киберпанк аниме вроде Neon Genesis Evangelion. Сам клип снимали на заброшенном заводе. К сожалению, в Киеве еще достаточно мест, которые выглядят так, будто роботы уже захватили наш мир“, - комментирует новую работу Val Semko.

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Сингл “Найди меня“ продолжает общий вектор нового альбома - качевый бит и саунд на стыке сразу нескольких жанров: от рока и панка до хип-хопа и электроники.

Новый трек уже доступен для продажи и скачивания на всех цифровых площадках и стриминговых сервисах.

Напомним, ранее Группа Kazka представила песню “Apart“, с которой будет участвовать в Нацотборе на “Евровидение-2019“.