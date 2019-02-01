Alekseev поделился снимками со съемок клипа "Как ты там"
Участник “Евровидения 2018“ от Беларуси, украинский певец Alekseev поделился с поклонниками радостной новостью. Его клип “Как ты там“ собрал уже более двух миллионов просмотров на YouTube. Об этом певец рассказал подписчикам в Instagram.
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Также в честь даного события, Alekseev решил показать фанатам кадры со съемок видеоклипа на песню “Как ты там“.
Фото певец подписал так:
2 000 000 просмотров #КакТыТам на YouTube! Спасибо вам! Делюсь новой подборкой backstage-кадров со съемок клипа.
2 000 000 просмотров #КакТыТам на YouTube! Спасибо вам! Делюсь новой подборкой backstage-кадров со съёмок клипа __________ 2 000 000 views of #KakTyTam on my YouTube-channel! Thank you! I share with you a new compilation of backstage photos from the clip shooting #ALEKSEEV #video #backstage #photo #music
Напомним, ранее Оля Полякова представила новый альбом “Королева Ночи“.
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