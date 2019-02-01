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Alekseev поделился снимками со съемок клипа "Как ты там"

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Снимки певец опубликовал в Instagram.
Alekseev поделился снимками со съемок клипа "Как ты там"
Alekseev поделился снимками со съемок клипа "Как ты там"
instagram.com/alekseev_officiel

Участник “Евровидения 2018“ от Беларуси, украинский певец Alekseev поделился с поклонниками радостной новостью. Его клип “Как ты там“ собрал уже более двух миллионов просмотров на YouTube. Об этом певец рассказал подписчикам в Instagram.

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Также в честь даного события, Alekseev решил показать фанатам кадры со съемок видеоклипа на песню “Как ты там“.

Фото певец подписал так:

2 000 000 просмотров #КакТыТам на YouTube! Спасибо вам! Делюсь новой подборкой backstage-кадров со съемок клипа.

Напомним, ранее Оля Полякова представила новый альбом “Королева Ночи“.

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Теги: Alekseev, Как ты там
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Источник: Ivona.bigmir.net

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