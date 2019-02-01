Оля Полякова представила новый альбом "Королева Ночи"

Премьера состоялась во время съемок нового шоу.

Популярная украинская певица Оля Полякова в пятницу, 1 февраля, на съемках супершоу “Дивовижні люди“ на канале “Украина“ презентовала новый альбом “Королева ночи“.

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Во время презентации любимую артистку, которая является экспертом шоу, охотно поддержали и герои программы и эксперты, а также ведущие и все присутствующие в зале зрители. Равнодушным к феерическому выступлению артистки не остался никто – эксперты скорее собрались возле певицы и начали ей подтанцовывать. Зрители также танцевали и в унисон подпевали Королеве ночи.

Отметим, что трек-блокбастер “Королева ночи“ получил статус “золотого“ и премию Музыкальной Платформы. Одноименный видеоклип набрал свыше 28 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале певицы, попав в топ-10 самых просматриваемых видеоработ по версии YouTube Rewind Украина, тем самым ознаменовав новый этап в творческой карьере Поляковой.

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Альбом представляет новую Полякову – более драматичную, глубокую и ранимую. В ее образе появился новый, острый и страстный нерв. Сюжеты песен приобрели новые интонации, тексты стали откровенней, а в музыке, которая как и прежде наполнена красками 90-х, появилась роковая экспрессия.

Напомним, ранее стала известна дата выхода шоу “Дивовижні люди“.