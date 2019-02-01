Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Оля Полякова представила новый альбом "Королева Ночи"

Комментариев: 1
Премьера состоялась во время съемок нового шоу.
Оля Полякова представила новый альбом "Королева Ночи"
Оля Полякова представила новый альбом "Королева Ночи"
Пресс-служба

Популярная украинская певица Оля Полякова в пятницу, 1 февраля, на съемках супершоу “Дивовижні люди“ на канале “Украина“ презентовала новый альбом “Королева ночи“.

Читай также: Новый альбом Макса Барских: когда и где состоится презентация

Во время презентации любимую артистку, которая является экспертом шоу, охотно поддержали и герои программы и эксперты, а также ведущие и все присутствующие в зале зрители. Равнодушным к феерическому выступлению артистки не остался никто – эксперты скорее собрались возле певицы и начали ей подтанцовывать. Зрители также танцевали и в унисон подпевали Королеве ночи.

Отметим, что трек-блокбастер “Королева ночи“ получил статус “золотого“ и премию Музыкальной Платформы. Одноименный видеоклип набрал свыше 28 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале певицы, попав в топ-10 самых просматриваемых видеоработ по версии YouTube Rewind Украина, тем самым ознаменовав новый этап в творческой карьере Поляковой.

Читай также: Нацотбор “Евровидения-2019“: Kazka представила конкурсную песню

Альбом представляет новую Полякову – более драматичную, глубокую и ранимую. В ее образе появился новый, острый и страстный нерв. Сюжеты песен приобрели новые интонации, тексты стали откровенней, а в музыке, которая как и прежде наполнена красками 90-х, появилась роковая экспрессия. 

Напомним, ранее стала известна дата выхода шоу “Дивовижні люди“.

Поделись:
Теги: Оля Полякова, Королева ночи, альбом, Дивовижні люди
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Продюссэр  (аноним)  01.02.2019, 15:34
Оценка:  0
Продюссэр
Рыгать подано ))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь