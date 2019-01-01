Какие фильмы выйдут в прокат в этом году.

Самые ожидаемые блокбастеры: Что посмотреть в кино в 2019 году kinoafisha.ua

Известный портал о кино Collider назвал 19 самых ожидаемых блокбастеров 2019 года. Все фильмы журналисты портала в сгруппированы по дате выхода в кинопрокат.

Так в феврале выйдет два крупных блокбастера:

“Снегоуборщик“ Ханса Петтера Муланда

фантастический фильм Роберта Родригеса “Алита: Боевой ангел“

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Весной портал советует посмотреть такие киноленты:

“Капитан Марвел“ Анны Бодейн и Райана Флека

“Тройная граница“ Джея Си Чендора

“Шазам!“ Дэвида Сандберга

“Хеллбой“ Нила Маршалла

“Мстители: Финал“ братьев Руссо

“Джон Уик 3“ Чада Стахелски

“Годзилла 2: Король монстров“ Майкла Догерти

Летом состоятся премьеры таких фильмов:

“Люди Икс: Темный Феникс“ Саймона Кинберга

“Люди в черном: Интернэшнл“ Гэри Грея

“Человек-паук: Вдали от дома“ Джона Уоттса

“Хоббс и Шоу“ Дэвида Литча

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Осенью 2019 года зрители увидят:

“Близнец“ Энга Ли

“Ангелы Чарли“ Элизабет Бэнкс

“Терминатор: Перезагрузка“ Тима Миллера

В декабре портал Collider рекомендует посмотреть такие блокбастеры:

“Джуманджи 2“ Джейка Кэздана

“Звездные войны: Эпизод 9“ Джей Джея Абрамса

Кроме того, в список включили триллер Майкла Бэя 6 Underground, дата выхода которого пока не известна.

Напомним, ранее стало известно, что Анджелина Джоли сыграет в фильме “Тем кто желает моей смерти“.