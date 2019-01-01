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Самые ожидаемые блокбастеры: Что посмотреть в кино в 2019 году

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Какие фильмы выйдут в прокат в этом году.
Самые ожидаемые блокбастеры: Что посмотреть в кино в 2019 году
Самые ожидаемые блокбастеры: Что посмотреть в кино в 2019 году
kinoafisha.ua

Известный портал о кино Collider назвал 19 самых ожидаемых блокбастеров 2019 года. Все фильмы журналисты портала в сгруппированы по дате выхода в кинопрокат.

Так в феврале выйдет два крупных блокбастера:

  • “Снегоуборщик“ Ханса Петтера Муланда
  • фантастический фильм Роберта Родригеса “Алита: Боевой ангел“ 

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Весной портал советует посмотреть такие киноленты:

  • “Капитан Марвел“ Анны Бодейн и Райана Флека
  • “Тройная граница“ Джея Си Чендора
  • “Шазам!“ Дэвида Сандберга
  • “Хеллбой“ Нила Маршалла
  • “Мстители: Финал“ братьев Руссо
  • “Джон Уик 3“ Чада Стахелски 
  • “Годзилла 2: Король монстров“ Майкла Догерти

Летом состоятся премьеры таких фильмов:

  • “Люди Икс: Темный Феникс“ Саймона Кинберга
  • “Люди в черном: Интернэшнл“ Гэри Грея
  • “Человек-паук: Вдали от дома“ Джона Уоттса 
  • “Хоббс и Шоу“ Дэвида Литча

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Осенью 2019 года зрители увидят:

  • “Близнец“ Энга Ли
  • “Ангелы Чарли“ Элизабет Бэнкс 
  • “Терминатор: Перезагрузка“ Тима Миллера 

В декабре портал Collider рекомендует посмотреть такие блокбастеры:

  • “Джуманджи 2“ Джейка Кэздана
  • “Звездные войны: Эпизод 9“ Джей Джея Абрамса

Кроме того, в список включили триллер Майкла Бэя 6 Underground,  дата выхода которого пока не известна.

Напомним, ранее стало известно, что Анджелина Джоли сыграет в фильме “Тем кто желает моей смерти“.

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Теги: Фильмы, кино
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Источник: Ivona.bigmir.net

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