Самые ожидаемые блокбастеры: Что посмотреть в кино в 2019 году
Какие фильмы выйдут в прокат в этом году.
Известный портал о кино Collider назвал 19 самых ожидаемых блокбастеров 2019 года. Все фильмы журналисты портала в сгруппированы по дате выхода в кинопрокат.
Так в феврале выйдет два крупных блокбастера:
- “Снегоуборщик“ Ханса Петтера Муланда
- фантастический фильм Роберта Родригеса “Алита: Боевой ангел“
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Весной портал советует посмотреть такие киноленты:
- “Капитан Марвел“ Анны Бодейн и Райана Флека
- “Тройная граница“ Джея Си Чендора
- “Шазам!“ Дэвида Сандберга
- “Хеллбой“ Нила Маршалла
- “Мстители: Финал“ братьев Руссо
- “Джон Уик 3“ Чада Стахелски
- “Годзилла 2: Король монстров“ Майкла Догерти
Летом состоятся премьеры таких фильмов:
- “Люди Икс: Темный Феникс“ Саймона Кинберга
- “Люди в черном: Интернэшнл“ Гэри Грея
- “Человек-паук: Вдали от дома“ Джона Уоттса
- “Хоббс и Шоу“ Дэвида Литча
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Осенью 2019 года зрители увидят:
- “Близнец“ Энга Ли
- “Ангелы Чарли“ Элизабет Бэнкс
- “Терминатор: Перезагрузка“ Тима Миллера
В декабре портал Collider рекомендует посмотреть такие блокбастеры:
- “Джуманджи 2“ Джейка Кэздана
- “Звездные войны: Эпизод 9“ Джей Джея Абрамса
Кроме того, в список включили триллер Майкла Бэя 6 Underground, дата выхода которого пока не известна.
Напомним, ранее стало известно, что Анджелина Джоли сыграет в фильме “Тем кто желает моей смерти“.
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