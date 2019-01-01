На шоу "Следствие ведут экстрасенсы" разгадают тайну смерти принцессы Дианы

Какую тайну скрывала королева сердец?

3 февраля в 19:00, на телеканале СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити “Следствие ведут экстрасенсы“. Лучшие ясновидящие страны – Хаял Алекперов, Алена Курилова и Анна Гальерс – проведут одно из самых загадочных расследований за всю историю проекта! Тройка экстрасенсов попытается разгадать тайну смерти принцессы Дианы. Что на самом деле случилось с телом Леди Ди и при чем здесь обычная семья из Волыни – все это станет известно уже в воскресенье.

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За помощью к экстрасенсам обратится Татьяна Систалюк из поселка Луков Волынской области. Женщина уверена, что в своей жизни она успела все: выйти замуж за любимого мужчину Богдана, вместе построить дом, купить автомобиль и родить троих очаровательных детей – два сына и дочь.

"Следствие ведут экстрасенсы" Пресс-служба

Однако каждый день Татьяна просыпается с мыслью о том, что скоро потеряет своих родных. Женщина считает, что ее детей и любимого на тот свет хочет забрать покойный брат мужа, который при странных обстоятельствах умер полгода назад. Более того, после похорон покойный начал приходить во сне к Богдану и звать его на тот свет…

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Вскоре муж Татьяны действительно оказался на грани жизни и смерти! Последней каплей для семьи стало то, что брат Богдана пришел во сне и к старшему сыну Татьяны, пятнадцатилетнему Денису. После этого у ребенка произошел странный приступ. Кроме того, во сне умерший дядя сообщил мальчику, что вскоре его не станет.

Пресс-служба

За расследование этого дела возьмутся одни из сильнейших экспертов проекта из трех стран – азербайджанский экстрасенс Хаял Алекперов, украинская ясновидящая Алена Курилова и британский медиум Анна Гальерс. Как только медиум начнет работать с фотографией семьи Татьяны, случится удивительное – к Анне явится дух принцессы Дианы!

“Она сказала: “Та, кому ты хочешь помочь, страдает из-за того, что и я““, – сообщила медиум.

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Как известно, принцесса Уэльская погибла больше двадцати лет назад в результате автокатастрофы в Париже. Ее усыпальница находится в Великобритании в фамильном поместье Спенсеров, в Нортгемптоншире.

Принцесса Диана Пресс-служба

Не менее ошеломительным станет то, что во сне к Хаялу Алекперову придет дух болгарской ясновидящей Ванги, которая в свое время напророчила смерть принцессе Диане!

“Она приснилась мне впервые в жизни! И сказала странную фразу: «Раскрой тайну маленькой девочки! Ее секрет несет смерть!“ – отметит Хаял Алекперов.

Хаял Алекперов Пресс-служба

Как трактовать сон экстрасенса, о какой тайне маленькой девочки идет речь и как связаны истории принцессы Уэльской и обычной женщины из Волыни можно будет узнать в это воскресенье в 19:00 на СТБ.

Напомним, ранее стало известно, какие шоу можно будет посмотреть этой весной на телеканале СТБ.