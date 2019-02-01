Нацотбор "Евровидения-2019": Kazka представила конкурсную песню

Музыканты представили новый трек "Apart".

Группа Kazka представила песню “Apart“, с которой будет участвовать в Нацотборе на “Евровидение-2019“. Трек был опубликован на официальном Youtube-канале группы.

“Apart - это личная история отношений, страхов и преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов! Несмотря на статус, рост, вес, социальные различия, навязанные другими правила и формы. Любите кого угодно, но обязательно всей душой“, - так описали свой новый хит участники группы.

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Отметим, что ранее, 31 января, в сеть слили пиратскую версию композиции. Об этом сообщили сами музыканты на свое странице в Instagram. На Youtube-канале “JayVortex“ было опубликовано видео, где коллектив исполняет песню “Apart“ в столичном клубе “Bel etagé“.

“Друзья! К сожалению, за считанные часы до официальной премьеры в сети появилась пиратская версия записи Apart. Призываем, дождитесь премьеры, слушайте качественный контент“.

Напомним, ранее Вера Кекелия представила свою конкурсную песню для Нацотбора на “Евровидение-2019“.