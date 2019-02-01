Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Киеве состоялась премьера фильма "Встреча Одноклассников"

Комментариев: 1
Кто из звезд посетил премьеру фильма.
В Киеве состоялась премьера фильма "Встреча Одноклассников"
В Киеве состоялась премьера фильма "Встреча Одноклассников"
Пресс-служба

30 января в столичном кинотеатре “Синема Сити“ состоялась премьера украинской комедии “Встреча одноклассников“.

Читай также: Телеканал СТБ покажет новый фильм Оксаны Байрак

На пресс-конференции продюсеры Иван Букреев (НЛО TV), Роман Мартыненко (“Кинокомпания ММД“), Жильвинас Науйокас (Tauras Films), режиссер Валентин Шпаков и главные герои Валерий Харчишин и Андрей Бурым поделились впечатлениями от съемочного процесса. А также рассказали, какие сложности возникали и сколько денег пришлось потратить.

“Бюджет фильма составил 6 миллионов гривен, а вот по бокс-офису я пока не готов давать прогнозы. Очень надеемся выйти на уровень успешных украинских релизов и дать возможность украинскому зрителю и посмеяться, и поностальгировать. У нас очень крутая команда, я благодарен всем, кто работал над “Встречей“. Кому-то лента может показаться пошлой, но, если присмотреться – там все из жизни“, –  рассказал продюсер, директор канала НЛО TV Иван Букреев.

Звездная вечеринка в стиле 90-х порадовала гостей музыкальным сопровождением от кавер-группы Max Band, группы PATSYKI Z FRANEKA и шутками от ведущего Романа Грищука (“Мамахохотала“, НЛО TV).

Посмотреть фильм о трех друзьях, которые собираются на встречу одноклассников, пришли звезды телеканала НЛО TV, артист Павел Зибров, ведущая шоу “Без краватки“ Иванна Онуфрийчук, блогеры Александр Барабошко, Петя Бампер, певица Анна Добрыднева и многие другие. И, конечно же, исполнители главных ролей фронтмен группы “Друга ріка“ Валерий Харчишин и актер и продюсер Андрей Бурым.

Читай также: Весенний телесезон на СТБ: Какие шоу можно будет посмотреть этой весной

“Встреча одноклассников“ – это полнометражный фильм, адаптация датской комедии Klassefesten, снята по заказу телеканала НЛО TV компанией Tauras Films при участии Idea Production и “Кинокомпании ММД“.

В основе сюжета история трех школьных друзей, которые встречаются, чтобы отметить 25-летие выпуска. Многие считают, что раз судьба дала шанс больше никогда не видеться ни с кем из одноклассников сразу после выпускного – надо этим пользоваться. Но герои решают иначе и отправляются на самую важную вечеринку в их жизни.

В широкий прокат “Встреча одноклассников“ вышла 31 января 2019 года. 

Напомним, ранее стало известно, что режиссер “Властелина колец“ снимет фильм о The Beatles.

Поделись:
Теги: Встреча одноклассников, Премьера, фильм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  01.02.2019, 10:59
Оценка:  0
pусский
Я уныло пукнул на таких "звёзд", Укропия не понимает, что Европа и Россия с 2014 воспринимают Хохложопию как страну фриков и дико ржут над судорогами укров куда-то влезть! Гы-гы-гы-гы, изберите президентом свинью, хуже не будет!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь