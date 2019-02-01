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Нацотбор "Евровидения-2019": Вера Кекелия представила конкурсную песню

Комментариев: 3
Певица выпустила зажигательную песню "WOW".
Нацотбор "Евровидения-2019": Вера Кекелия представила конкурсную песню
Нацотбор "Евровидения-2019": Вера Кекелия представила конкурсную песню
instagram.com/kekeliavera

Украинская певица Вера Кекелия представила песню “WOW“, с которой будет бороться за победу в Национальном отборе на “Евровидение-2019“

О своей песня Кекелия говорит так: 

“WOW“ о том, что абсолютно каждый в силах создать свой WOW-мир, мир в котором хочется жить. Главное поверить в себя, ведь за верой приходит Офигенное Будущее и Невероятные Изменения!“

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Отметим, ранее Кекелия была солисткой группы “А.Р.М.И.Я“, участвовала в шоу “Голос країни-7“, где стала суперфиналисткой. Также Вера является участницей юмористического проекта “Женский квартал“.

Вера Кекелия выступит в Нацотборе третьей в первом полуфинале 9 февраля.

Порядок выступлений участников Нацотбора “Евровидения-2019“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Вера Кекелия, Нацотбор Евровидения 2019 в Украине
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  01.02.2019, 10:42
Оценка:  0
pусский
Хуева страшила, особенно нос!
внучка_Сердючки    01.02.2019, 10:37
Оценка:  0
внучка_Сердючки
kazka лучше
    01.02.2019, 10:27
Оценка:  0
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