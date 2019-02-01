Нацотбор "Евровидения-2019": Вера Кекелия представила конкурсную песню
Украинская певица Вера Кекелия представила песню “WOW“, с которой будет бороться за победу в Национальном отборе на “Евровидение-2019“.
О своей песня Кекелия говорит так:
“WOW“ о том, что абсолютно каждый в силах создать свой WOW-мир, мир в котором хочется жить. Главное поверить в себя, ведь за верой приходит Офигенное Будущее и Невероятные Изменения!“
Читай также: Нацотбор “Евровидения-2019“: кто такая VERA KEKELIA
Отметим, ранее Кекелия была солисткой группы “А.Р.М.И.Я“, участвовала в шоу “Голос країни-7“, где стала суперфиналисткой. Также Вера является участницей юмористического проекта “Женский квартал“.
Вера Кекелия выступит в Нацотборе третьей в первом полуфинале 9 февраля.
Порядок выступлений участников Нацотбора “Евровидения-2019“ можно посмотреть здесь.
Полная версия правил
Перевірте, що я роблю..>>> www.webjob33.com