Нацотбор "Евровидения-2019": Вера Кекелия представила конкурсную песню

Певица выпустила зажигательную песню "WOW".

Украинская певица Вера Кекелия представила песню “WOW“, с которой будет бороться за победу в Национальном отборе на “Евровидение-2019“ .

О своей песня Кекелия говорит так:

“WOW“ о том, что абсолютно каждый в силах создать свой WOW-мир, мир в котором хочется жить. Главное поверить в себя, ведь за верой приходит Офигенное Будущее и Невероятные Изменения!“

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Отметим, ранее Кекелия была солисткой группы “А.Р.М.И.Я“, участвовала в шоу “Голос країни-7“, где стала суперфиналисткой. Также Вера является участницей юмористического проекта “Женский квартал“.

Вера Кекелия выступит в Нацотборе третьей в первом полуфинале 9 февраля.

Порядок выступлений участников Нацотбора “Евровидения-2019“ можно посмотреть здесь.